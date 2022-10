Caterina Balivo, la preoccupazione sale alle stelle: “oppressa, uccisa e arrestata”. L’attacco è violento

La conduttrice sfrutta i social per lanciare un messaggio che preoccupa in fan e li mette in allarme. Caterina Balivo ha deciso di non stare zitta e reagire. Ecco la vicenda nei dettagli.

Caterina Balivo è tornata recentemente sul piccolo schermo grazie al programma “Parole in gioco” su La7 dopo un lungo periodo di stop in cui ha preferito dedicarsi alla sua famiglia. Dopo l’addio a Detto Fatto, programma condotto dalla napoletana per ben cinque anni e i due anni al timone di Vieni da Me su Rai 1, la Balivo aveva deciso di limitare la sua presenza in tv per stare più vicina ai suoi figli e a suo marito.

Adesso la donna è tornata e anche su una rete insolita quella di La 7 per un quiz televisivo storico che riprende vita grazie alla Balivo e a Simone Tempra, il quale racconta alcune curiosità sulle parole venute fuori nel gioco.

Caterina Balivo prima di condurre programmi di successo e diventare una dei volti più apprezzati della nostra tv ha partecipato a Miss Italia classificandosi addirittura al terzo posto. Successivamente la Balivo è stata da scelta come valletta per il programma “Scommettiamo che?” con al fianco Fabrizio Frizzi. In seguito, Caterina Balivo è al timone di show come: Unomattina Estate In Giardino, Unomattina Estate sabato & Domenica.

La sua carriera procede a gonfie vele anche grazie alla conduzione di progetti televisivi come: I raccomandati di Carlo Conti, Miss Italia, Miss Italia Top e Miss Italia Notte. Caterina Balivo, ora, ha finalmente ripreso in mano le redini della sua vita lavorativa e si sta dedicando con gioia al suo nuovissimo programma preso da un vecchio format: “Lingo- Parole in gioco”.

L’appello della Balivo che mette in guardia i suoi ammiratori

La Balivo utilizza i social per comunicare con i suoi fan e mostra felice la sua vita pubblica e privata. Tra le sue foto si scorgono immagini degli studi televisivi e della sua famiglia, comprese quelle con l’amato marito Guido Maria Brera. I due sono spostati dal 2014 ed insieme hanno due bellissimi figli.

Ma i social la Balivo li utilizza anche per mandare dei messaggi importanti che riguardano tutta la società. In merito a ciò che sta avvenendo in Iran anche la Balivo ha deciso di dire la sua. Dopo che il 16 settembre Mahsa Amini, la ragazza iraniana di 22 anni è stata arrestata e ammazzata dalla polizia per non aver coperto bene i capelli, il mondo si è mobilitato con manifestazioni e appelli in solidarietà della vittima per la terribile vicenda.

Anche la Balivo, allora, è scesa in piazza per manifestare contro il regime iraniano e posta un video su Instagram mentre spiega la sua posizione ferrea. Ecco le sue parole:

“Ci tenevo molto a partecipare a questa manifestazione per protestare in favore delle donne in Iran” e ancora: “Dobbiamo sfruttare le nostre libertà per dare voce a chi protesta nel proprio Paese e viene oppressa, uccisa ed arrestata. Siamo fortunati ad essere nati in Italia ad essere davvero liberi. Non dimentichiamolo mai.”

Parole incredibilmente forti che denotano quanto Caterina Balivo sia coinvolta nelle problematiche sociali e a sostegno delle donne.