Nuccetelli senza freni invade la vita privata di Totti e Blasi: “Nella sfera intima? Lei diceva di avere….”

Nuove rivelazioni dalla persona che più ha parlato ed espresso la sua opinione sul caso Totti e Ilary, è di nuovo lui, l’amico del Pupone, Alex Nuccetelli che ha ancora rivelazioni da fare: “Francesco è molto focoso e caliente Ilary invece…”.

Alex Nuccetelli è il personal trainer nonché PR romano che negli ultimi mesi ha espresso più di tutti la sua opinione sul caso Totti – Blasi, anche per la sua vicinanza alla coppia, vista l’amicizia decennale con Francesco Totti. Qualcuno potrebbe dire che tutte le testimonianze e le rivelazioni di Nuccetelli sulla coppia più scoppiata dell’anno erano dovute a un volersi esporre con i media per ottenere visibilità. Ma quali nuovi scottanti retroscena ha svelato questa volta Nuccetelli su Ilary Blasi e Francesco Totti.

Le rivelazioni shock di Alex Nuccetelli

Una dichiarazione che ha sorpreso tutti è stata per esempio questa: “Nella sfera intima? Lei diceva di avere mal di testa”. Una Ilary Blasi frigida?

Nuccetelli, come ricorderete è stato uno dei primi a parlare della relazione fra Totti e Noemi Bocchi, e in una delle ultime interviste ha voluto aggiornare tutti sull’andamento di questo nuovo rapporto dell’ex capitano della Roma:

“Stanno molto bene entrambi. Lei si sta comportando bene. Non ha cavalcato l’onda mediatica con interviste, followers, rivelazioni, speculazioni. Su questo sono in sintonia, sono coesi”.

Per quanto riguarda specificamente Francesco Totti, invece, Nuccetelli ha detto:

“Qui di amore, da una parte, non se ne parla più, secondo me da parecchio. Gli orologi? Se Francesco ha denunciato una cosa così, che non è da lui, evidentemente è arrivato al limite della sopportazione. Non dico che Francesco sia stato totalmente un santo, però in questi anni di tacito accordo, se lui avesse avute 10 frequentazioni e lei 2 o 3, e una pure longeva per anni… mi sembra più grave”.

Di Ilary e della sua vita privata si è tanto parlato, in particolare fra le indiscrezioni a lei legate di un misterioso uomo di Milano, del quale non si sa praticamente nulla ma sul quale Nuccetelli ha un’opinione ben precisa:

“Mi sembra molto più grave. Non so c’è ancora adesso, per me c’è stata una storia da quelle parti. Ma non sapete quante altre cose abbiamo sentito qui a Roma”.

La dichiarazione più clamorosa di Nuccetelli però è quella relativa alla vita intima della ex coppia romana. Ecco che cosa ha svelato, i fan scioccati:

“Francesco è molto focoso e caliente, ma vi faccio una battuta che mi disse lui, parecchi anni fa: “Ao, ma questa torna da Milano e me dice che c’ha mal di testa”. Queste battute nei primi mesi, non so come hanno proseguito per altri vent’anni”.

Di certo quelle di Nuccetelli sono affermazioni forti che riguardano la vita privata di una coppia di amici che lui conosce da tempo. Ci sarà una replica da parte di Ilary?