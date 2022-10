Vanessa Jules, “Mia madre è incinta del mio fidanzato”: l’assurda storia della tiktoker agita il web

Vanessa Jules, tiktoker molto conosciuta e seguita, ha raccontato la storia assurda che l’ha coinvolta, tradita da madre e fidanzato

Si fa fatica a crederci, eppure è tutto vero: Vanessa Jules ha denunciato sui social la madre e il fidanzato per averla tradita. La madre della ragazza aspetta un bambino, ma sarebbe del fidanzato della tiktoker.

La ragazza è molto seguita sul social, dove pubblica video quasi ogni giorno. Coi fan condivide tutto o quasi, ed è a loro che si è rivolta dopo l’assurda storia che l’ha vista coinvolta e tradita non una, bensì due volte.

Una storia che ha dell’incredibile e che ha scosso i follower della ragazza, che subito hanno dimostrato la loro vicinanza alla tiktoker. La vita di Vanessa è finita nel giro di una telefonata, una terribile conferma che le ha sconvolto l’esistenza e le ha fatto riconsiderare tutto.

La titkoker ha spiegato tutto in un video, senza nascondere i particolari. Pur distrutta dalla notizia, la ragazza si è saputa rialzare, anche grazie al supporto del web, ed è pronta a ricominciare una nuova vita. Non sarà facile, ma è determinata a lasciarsi alle spalle questa storia e liberarsi di tutto il male che ha subito dalle persone più vicine.

Vanessa Jules, la scoperta choc

Vanessa Jules ha spiegato in un video di 2 minuti la storia che le ha distrutto la vita. Con 4 milioni di visualizzazioni, il video è andato virale in pochissimo tempo, e ora il web si sta scatenando con questo incredibile racconto.

La ragazza si trovava in Messico quando ha saputo del ribaltamento della sentenza in tema di aborto. Ha chiamato sua madre, per parlare della questione, e la donna piangeva: “Sono incinta“ le ha rivelato. La ragazza è stata molto contenta della notizia e le ha chiesto se avesse già prenotato un’ecografia.

La madre, a quel punto, le ha svelato la verità: “Il figlio è di John”, ovvero il ragazzo di Vanessa. Lei è rimasta a bocca aperta: “Ero un po’ brilla ed ero in Messico, ero tipo ‘cosa?'”. Ma era tutto vero. La madre ha confermato la notizia e poi lo stesso ha fatto il fidanzato.

“Lui mi ha detto che gli dispiaceva e che potevamo sistemare le cose e ricostruire la nostra relazione mentre mia madre si sarebbe presa cura del bambino. Io gli ho risposto: ‘Dammi le mie cose o ti faccio spedire in prigione’ “. I fan della ragazza hanno supportato la sua scelta. Lei e sua madre ora non hanno più alcun rapporto.