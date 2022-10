Francesco Totti, ecco il compleanno privatissimo con Noemi e i figli

L’ex calciatore spegne 46 candeline a Roma in compagnia degli amici più stretti, dei suoi figli e della nuova compagna Noemi Bocchi. Ecco il racconto dell’evento.

L’ex calciatore idolo della Roma ha compiuto il 27 settembre 46 anni. Il primo anno, questo, da separato ufficialmente dopo l’annuncio dell’addio con Ilary Blasi avvenuto quell’ormai lontano 11 luglio. Da allora, Ilary e Francesco hanno condotto vite diverse cercando di mantenere il più stretto riserbo sulla rottura.

Almeno fino a quando Francesco Totti, esausto di essere additato come l’unico traditore, ha accusato Ilary Blasi di aver scambiato messaggi piccanti con altri uomini con la complicità della sua amica parrucchiera Alessia. L’intervista rilasciata al Corriere della Sera ha letteralmente scioccato il mondo del gossip data la gravità delle accuse fatte dal pupone alla sua ex moglie.

Ora, però, è il momento di festeggiare un traguardo importante: Totti ha compiuto 46 anni e ha deciso di festeggiare insieme alle persone più care. Tra queste figurano alcuni degli amici più cari, i suoi due figli Christian e Chanel e Noemi Bocchi con la quale è certo non si nasconderà più.

Il racconto del compleanno

Il Messaggero, nonostante il carattere personale dell’evento, ha ricostruito le tappe del compleanno di Totti rivelando un dettaglio che non può passare inosservato. Secondo il Messaggero Francesco Totti avrebbe aspettato la mezzanotte per festeggiare e iniziare la sua cena privata in un ristorante importante di Roma.

Pare che gli invitati abbiano mangiato piatti a base di pesce fino all’arrivo della torta al cioccolato con quarantasei candeline. Della festa, come testimoniato da un cartello appeso sulla porta del ristorante su cui c’era scritto “festa privata”, non ci sono fotografie né cenni social. Questa decisione è stata presa da Totti proprio in virtù di proteggere i suoi figli presenti al compleanno così come anche la sua nuova compagna Noemi da occhi indiscreti dei fotografi.

Tuttavia, Totti con la Bocchi non ha intenzione di nascondersi ulteriormente e preferisce vivere la sua relazione nella più totale serenità. Nell’intervista al Corriere della Sera aveva parlato del rapporto con Noemi in questi termini, raccontando gli albori del rapporto:

“Noemi non era allo stadio con me. Siamo arrivati con auto diverse, avevamo posti diversi. Le pare che mi porto l’amante all’Olimpico? Un ambiente più intimo no? Comunque, è vero che la conoscevo già. E la frequentavo come amica, con gli amici del padel. La nostra storia è iniziata dopo Capodanno. E si è consolidata nel marzo 2022. Somiglia a Ilary? Noemi è l’opposto, anche come carattere. Ma non mi piace fare paragoni”.

Il Messaggero aggiunge un particolare riguardo al compleanno molto importante e che segna la fine decisiva della relazione con quella che è stata sua moglie per 20 anni. Ecco cosa ha rilasciato il giornale:

“Allo scoccare della mezzanotte la torta con 46 candeline (a base di cioccolato) e il bacio con Noemi davanti a tutti gli invitati. Quasi a sancire una nuova vita lontano da colei che gli è stata accanto da quando era giovane”

Ilary, quindi, è diventata ormai un ricordo lontano.