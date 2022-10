Lucio Battisti: avete capito chi è suo figlio? È famosissimo e gli somiglia molto | Non crederete ai vostri occhi

Chi è il figlio di Lucio Battisti? L’uomo, erede di uno dei più grandi cantautori italiani, è molto famoso e somiglia tantissimo a suo padre. Ecco chi è e come si chiama

Lucio Battisti è stato uno degli artisti italiani più amati. Le sue canzoni rimarranno per sempre nel cuore dei suoi fan. Il cantautore e compositore ci ha regalato tanti capolavori eterni, come I giardini di marzo, Acqua azzurra, acqua chiara, Mi ritorni in mente, Non è Francesca, Il mio canto libero e tante altre. Ogni sua creazione è stata un piccolo gioiello che ha fatto la storia della musica italiana.

Battisti è stato un’artista che ha segnato in maniera indelebile la musica italiana, ricevendo il plauso di artisti del calibro di David Bowie e Rick Ronson. Il cantautore ha spaziato tra diversi generi regalando al panorama musicale italiano diverse innovazione tecniche e stilistiche.

La vita professionale e privata dell’artista è stata molto agitata, soprattutto dopo la nascita del figlio che è coincisa col distacco dai mass media. Battisti era ricercatissimo da fotografi e giornalisti, e speso ha dovuto assumere atteggiamenti piuttosto duri nei loro confronti per mantenere la privacy della sua famiglia.

Lucio Battisti, chi è il figlio?

Lucio Battisti ci ha lasciati prematuramente all’età di 55 anni il 9 settembre del 1998. La causa della morte non è mai stata resa nota: l’unico bollettino medico parla di condizioni severe già prima del ricovero, durato ben 11 giorni.

Il cantautore è stato sposato fino alla sua morte con Grazia Letizia Veronese, paroliera italiana che è rimasta sempre al suo fianco. Tuttora è lei che si occupa dell’eredità musicale del defunto marito, gestendo i diritti di Battisti. I due hanno avuto un figlio che ha seguito la carriera del padre ed è diventato molto famoso.

L’unico figlio di Battisti si chiama Luca Filippo Carlo ed è un musicista molto conosciuto nel panorama italiano. D’altronde è stato cresciuto a pane e musica, alla quale si è appassionato fin da piccolo. Il suo genere è molto diverso da quello di suo padre: Luca preferisce il rock. Ha fondato anche una band, gli Hospital, coi quali suona in tutta Italia.

Somiglia molto a suo padre, sia nei tratti che nel modo di fare. Per non rimanere nell’ombra del genitore, Luca ha scelto un nome d’arte: Lou Scappato. Il musicista non vuole che il suo nome venga associato automaticamente a quello di Battisti, perché vuole vivere di un’identità tutta sua. Nonostante questo è molto legato a suo padre e all’eredità che gli ha lasciato, e più volte è intervenuto contro chi ha cercato di infangare il nome di Lucio.