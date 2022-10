Natalia Estrada è irriconoscibile: trasandata dopo l’addio alla televisione. Che fine ha fatto?

Natalia Estrada, showgirl e conduttrice famosissima negli anni 90 e 2000, oggi è davvero irriconoscibile. Ha detto addio alla sua bellissima chioma e agli abiti sfarzosi. Ecco com’è oggi

Tutti ci ricordiamo Natalia Estrada, la bella conduttrice che ha fatto sognare gli italiani negli anni ’90 e 2000. Il suo sorriso e la sua simpatia rimarranno sempre impressi nei telespettatori anche ora che la showgirl ha lasciato la televisione. Oggi ha cambiato completamente vita ed è irriconoscibile.

La showgirl spagnola ha esordito in televisione insieme a Giorgio Mastrota, con cui è stata sposata, conducendo Il gioco delle coppie, game show trasmesso su Italia 1 nel 1985 e 1986. La fama nazionale è però arrivata col suo ruolo nel film Il ciclone di Leonardo Pieraccioni del 1996. È proprio con questa pellicola che ha guadagnato l’enorme popolarità in quegli anni.

Alla fine degli anni ’90 è diventata quindi uno dei volti più noti e presenti in Mediaset. Ha condotto diversi programmi e varietà come Il Quizzone e La sai l’ultima?, condotto fino al 2002 al fianco di personaggi come Gigi Sabani e Gerry Scotti.

Le sue ultime apparizioni televisive risalgono al 2004 e al 2006. La showgirl ha collaborato con Enzo Iacchetti nella sua sitcom Il mammo e poi ha recitato nel film Olé di Carlo Vanzina. Nel 2006 ha detto addio alla sua carriera televisiva e si è dedicata alla vita privata.

Natalia Estrada, cosa fa oggi?

Molti si sono chiesti come mai Natalia Estrada sia improvvisamente sparita dalle scene. La sua presenza era ormai diventata iconica e aveva conquistato la simpatia di grandi e piccini. Nonostante sia mancata a molti, la showgirl non è più tornata in televisione e non ha intenzione di farlo.

Ma cosa fa oggi? Già dal 2003 la conduttrice aveva deciso di dedicarsi alla sua passione più grande, l’equitazione. Ha cominciato a seguire corsi e seminari e poi ha iniziato a collaborare con un maneggio. Nel 2006, l’ultimo anno della sua carriera nello spettacolo, ha fondato l’Italian Western Academy che promuove l’equitazione all’americana. Ha anche partecipato a diverse competizioni internazionali nella disciplina del reining.

Oggi la showgirl abita in Piemonte, vicino a Cortazzone dove ha un maneggio, insieme ad Andrea Mischianti che è anche il suo compagno. La sua vita ora è tutta incentrata sui cavalli e sulla gestione del maneggio: Natalia ha trovato la sua felicità nella natura e nello sport.

L’ex conduttrice è cambiata moltissimo: ha tagliato i capelli e ha abbandonato gli abiti eleganti che indossava in tv. Ora la sua vita è molto più spartana e tranquilla, e Natalia sta seguendo il suo sogno.