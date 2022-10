Belen Rodriguez: “Vaff…”, l’attacco ad Antonino Spinalbese: lui nasconde qualcosa, lei parte all’attacco

Belen Rodriguez non ci sta e risponde al suo ex Antonino Spinalbese: il padre di Luna Marì ha detto qualcosa di troppo e sta nascondendo altri segreti. La frecciatina è velenosa

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese hanno ancora delle questioni irrisolte. Le parole della showgirl non lasciano spazio a dubbi: qualcuno non sta dicendo la verità, e questo qualcuno sembra essere proprio il suo ex compagno. A Belen non sono piaciute alcune esternazioni di Spinalbese al GF VIP ed è partita all’attacco.

I due si sono conosciuti in un ristorante a Milano in occasione del compleanno di un’amica in comune. I due si sono presi subito, c’è stato un vero e proprio colpo di fulmine e hanno cominciato a frequentarsi in brevissimo tempo. La passione è stata talmente forte che l’ex coppia ha avuto una figlia, la piccola Luna Marì, che oggi vive con la madre.

Sembrava che la loro storia potesse andare avanti all’infinito, ma dopo la nascita della bambina qualcosa è andato storto e i due sono entrati in crisi. Secondo le parole di Antonino il problema stava nel diverso tipo di vita a cui i due ambivano. Tra i due ci sono state molte litigate che sono diventate sempre più frequenti e spesso il ragazzo se ne andava di casa senza cercare un confronto.

Belen Rodriguez: “Un vaff… gli è dovuto”

Belen ha pubblicato alcune storie su Instagram in cui ha lanciato frecciatine neanche troppo velate al suo ex compagno. La showgirl non ha apprezzato ciò che Spinalbese ha detto di lei agli altri inquilini della casa e ha voluto farlo sapere anche ai telespettatori.

Antonino ha detto più volte che è stato lui a lasciare Belen e ha affermato con convinzione che, col senno di poi, non si sarebbero dovuti mettere insieme. Parole molto pesanti che hanno fatto innervosire la showgirl. Il suo sfogo è arrivato qualche giorno dopo sui social e ha colpito Antonino, pur senza nominarlo.

“Il vaff… quando le cose qualcuno le racconta in modo diverso per i suoi comodi credo sia dovuto e parecchio chiaro” ha scritto nelle sue storie Instagram di domenica scorsa. Un attacco che è arrivato subito prima della nuova puntata del GF VIP e che, spera la showgirl, sia arrivato al diretto interessato.

I due avevano già discusso per la presenza di lui al Grande Fratello VIP: Belen non era d’accordo sulla sua partecipazione, ma non c’è stato verso di convincerlo. La preoccupazione della showgirl riguardava in particolare la figlia Luna Marì, che sta cercando di proteggere dai riflettori.