Il principe Filippo un traditore, spunta il fratello segreto di Re Carlo. La corona trema

Nuovo scandalo nella famiglia reale inglese. Spunta un fratello segreto per Re Carlo, figlio illegittimo del Principe Filippo. Panico a Londra.

La famiglia reale inglese ha appena subito un lutto dolorosissimo: la Regina Elisabetta è scomparsa l’otto settembre lasciando il mondo completamente sgomento. Al suo posto sul trono d’Inghilterra è salito Re Carlo che dopo settanta anni di regno raccoglie la difficile eredità di sua madre e di tutto il lavoro fatto per il Regno Unito.

Purtroppo, la Royal Family è stata spesso al centro di numerosi scandali che hanno, e non poco, destabilizzato tutto il popolo inglese. Negli ultimi anni, di certo, l’abbandono dei doveri reali da parte di Meghan ed Harry non è stato un evento per nulla semplice.

Anzi da quel gennaio 2020 i rapporti tra la coppia, ora trasferitasi in America, e la famiglia di lui sono più tesi che mai. La casa reale, nonostante le incomprensioni, è apparsa abbastanza unita in occasione del funerale della Regina in segno di rispetto per la sua importantissima figura.

Ora giunge una notizia davvero shock che scuote nuovamente gli animi di Buckingham Palace e dei sudditi: spunta il fratello di Re Carlo, figlio illegittimo del principe Filippo, marito devoto per tantissimi anni della Regina. Vediamo, però, la storia nei dettagli.

Il racconto del figlio illegittimo

Ancora uno scoop all’interno della Royal Family, ci sarebbe in circolazione il figlio del Principe Filippo con una donna che non sarebbe Elisabetta. Si tratta di un certo Guenther Focke che ha pubblicato un libro in cui rivela le sue sorprendenti origini. Nel libro intitolato: “Not In Her Majesty’s Service”, Focke ha rivelato di aver subito discriminazione e bullismo a scuola per essere il figlio di una cameriera che, a quanto pare, ha avuto una relazione con il duca Filippo.

Ecco il racconto in merito alle sue origini di Guenther Focke : “Nel corso degli anni ha seguito il proprio caso e portato alla luce sempre più indizi e voci sul suo presunto padre. Con sua sorpresa, si scoprì che suo padre non sarebbe stato altro che il principe Filippo”.

Focke è deciso a scoprire la verità sul suo conto anche se adesso è impossibile fare un test del DNA perché il principe Filippo è ormai morto. Guenther a tal proposito aggiunge: “Non smetterò con questa battaglia finché il principe Filippo non ammetterà di essere mio padre. Ho persino le sue stesse orecchie. Penso che nessuno possa dubitare delle mie affermazioni una volta che vedrà queste foto”.

Su questa vicenda, forse, non sapremo mai la reale verità ma ciò che è certo è che la somiglianza con il Re Carlo è davvero assurda. Di primo impatto sembrerebbe che i due siano fratelli per davvero e questo sarebbero un vero e proprio scandalo per tutta la famiglia reale inglese soprattutto perché confermerebbe delle voci, già in circolazione da tempo, che il Principe Filippo abbia avuto relazioni extraconiugali.

Staremo a vedere.