Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio, pesante provocazione: “Questa è cattiva”, la sua reazione è assurda

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio hanno vissuto una delle storie d’amore più belle dello spettacolo italiano. Dopo tanti anni la passione è finita e i due si sono detti addio. Poi, pochi giorni fa, è arrivata la provocazione: lei ha risposto per le rime

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio: una storia che sembrava infinita e che poi invece si è conclusa. Pochi giorni fa è arrivata la provocazione, ma la cantante ha risposto subito per le rime allo sfottò.

Lei e il cantante neomelodico si frequentavano dal 2005, anche se avevano reso nota la relazione solo nel 2006. All’epoca l’annuncio fece molto scalpore, perché la cantante aveva solo 19 anni. La loro storia è durata fino al 2017, quando si è interrotta per quasi un anno.

I due sono tornati insieme nel 2018 dopo un periodo di crisi. Purtroppo la coppia non è riuscita a superare gli scogli che si è trovata davanti e nel 2020 hanno annunciato ufficialmente la fine della loro relazione.

Pochi mesi dopo la Tatangelo ha iniziato una relazione con Livio Cori, rapper italiano, anche se i due hanno ufficializzato la notizia solo nel 2021. Dopo un paio d’anni di frequentazione, all’inizio della scorsa estate, i due si sono lasciati. Da ciò che si sa oggi la cantante è single e non ha parlato di nuovi flirt all’orizzonte: forse si sta godendo un periodo di meritata tranquillità per riprendere in mano la sua vita.

Anna Tatangelo, la provocazione contro Gigi D’Alessio

La cantante è stata tra gli ospiti del programma Step – Stasera tutto è possibile, condotto da Stefano Di Martino, ballerino e compagno di Belen Rodriguez. Si tratta di una trasmissione a metà tra il varietà e il game show, dove in ogni puntata vengono invitati diversi ospiti molto conosciuti che devono affrontare diverse sfide.

Nell’ultima puntata c’era anche la Tatangelo, ospite insieme ai The Jackal. La cantante, come del resto anche altri ospiti, è stata presa di mira da alcune battutine e sketch che l’hanno colpita in maniera scherzosa.

Vincenzo De Lucia, comico della trasmissione, ha ironizzato su Paolantoni e Biagio Izzo dicendo che avevano ormai una certa età e che avevano bisogno di badanti. Si è poi rivolto alla cantante dicendole “Tu c’hai già un passato…”, alludendo alla sua relazione con Gigi D’Alessio, più grande di lei di 20 anni.

Anna Tatangelo si è sentita un po’ in imbarazzo, ma è riuscita a rispondere: “No, questa era cattiva!” e cercando di prenderla sul ridere. La situazione si è risolta con delle risate generali e la questione non è più stata portata a galla.