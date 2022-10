Smascherata la bufala di Pamela Prati: sta mentendo al Grande Fratello Vip

La celebre showgirl Pamela Prati attuale concorrente del Grande Fratello ha detto tutta la verità sul caso Mark Caltagirone. Ma qualcuno non ci sta a farla passare vittima. Adesso, le affermazioni della Prati vengono tutte smontate.

La figura di Pamela Prati, almeno negli ultimi anni, è inevitabilmente associata all’affaire Mark Caltagirone che ha letteralmente diviso l’opinione pubblica. C’è chi crede che la Prati sia stata una vera e propria vittima e chi, invece, è più convinto della sua colpevolezza. Al Grande Fratello Pamela Prati sta cercando di superare le polemiche circa la questione Caltagirone e di mostrarsi in una nuova versione di sé.

Comunque, Alfonso Signorini, la scorsa puntata, ha deciso di interpellare Pamela per farle confessare tutta la verità, o quantomeno la sua, su questa nebulosa vicenda. La donna ha affermato di essere stata vittima di una truffa sentimentale ai danni della sua persona che per quasi due anni è stata presa in giro da cosiddetti truffatori che le hanno propinato questo fantomatico fidanzato Mark Caltagirone.

Per molto tempo la Prati ha fatto letteralmente il giro dei programmi televisivi per raccontare la sua storia d’amore con Mark e la sua nuova famiglia con Sebastian e Rebecca, i quali però non sarebbero mai davvero esistiti. Dopo che Dagospia rivelò l’infondatezza delle sue storie, Pamela Prati è stata invasa da un’onda mediatica senza precedenti dove tutti erano curiosissimi di scoprire la verità.

In questo quadro poco chiaro ci sono Pamela Perricciolo ed Eliana Michelazzo, le sue due agenti dell’epoca, accusate di aver architettato tutto per ridare visibilità alla donna dopo un periodo di magra televisiva.

Pamela, però, ha puntato il dito contro le due insinuando come Eliana e Donna Pamela fossero le reali organizzatrici questo argutissimo piano. Al Grande Fratello la Prati ha mostrato tutta la sua fragilità scaturita da questo difficile episodio ammettendo di essere stata vittima anche di disturbi alimentari e di un lungo periodo di depressione.

A smentire le affermazioni di Pamela Prati arriva Giuseppe Candela, giornalista di Dagospia. Ecco cosa ha rivelato.

Candela e la smentita fredda alla Prati

Il giornalista di Dagospia Giuseppe Candela, dopo la puntata del Grande Fratello dedicata al racconto dell’affaire, ha scritto dei tweet per spiegare la sua posizione. Vediamo cosa ha dichiarato:

“Abbiamo “perdonato” cose peggiori, è in atto operazione pulizia. Ci sono accordi contrattuali. Detto questo, per onestà, ho lavorato a questo caso per mesi per Dagospia: tutte cazzate. Se ci sono delle vittime non si chiamano Prati, Perricciolo e Michelazzo. Sia chiaro.” Ancora:”A proposito di caso Prati e dintorni (Perricciolo/Michelazzo): una è ora parlamentare di Fratelli d’Italia e un’altra donna “truffata” è in corsa per guidare un ministero, sempre in quota Fdi.”

E ha aggiunto: “Dei bambini aveva parlato addirittura a Quelle brave ragazze con saluto in diretta. Mesi prima. Domenica In arriva dopo quando la situazione già si smuoveva… Cazzate su cazzate. C’era la data delle nozze ma in Comune non c’erano le pubblicazioni. Strano. E il Bingo? E le finte paparazzate per depistare? E i matrimoni inventati ogni dieci anni?”

Candela pare voler sbugiardare completamente la Prati per dire, ancora una volta, la sua verità: quella analitica e razionale tipica di un giornalista.