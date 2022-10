Giorgia, “È stata una cosa violenta…” | Momenti devastanti per la cantante

Giorgia, tra le migliori cantanti in Italia, ha fatto una confessione che ha lasciato tutti a bocca aperta e che ha sottolineato la sua sofferenza, nella commozione generale. Si è riferita proprio a lui e le sue parole sono state davvero struggenti.

Di recente la cantante Giorgia è stata ospite nel salotto di Verissimo e davanti a Silvia Toffanin si è lasciata andare a una commovente confessione, aprendosi come non aveva mai fatto davanti al pubblico televisivo. Al centro del racconto c’era uno dei drammi più grandi nella vita della cantante, ma di cosa si è parlato precisamente?

Giorgia ha raccontato a Silvia Toffanin dei suoi esordi e di un incontro fondamentale e decisivo per la sua carriera, quello con Pino Daniele. Del compianto cantautore napoletano scomparso il 4 gennaio del 2015, Giorgia ha un bellissimo ricordo e ha sottolineato che lui è stato uno dei pochi colleghi con cui sia mai riuscita a relazionarsi così bene. Il ricordo è indelebile e non poteva non esserci una certa commozione da parte della cantautrice.

Pino Daniele è stato uno dei cantautori più amati nella storia della musica italiana, non era solo un vanto per il pubblico napoletano ma un artista a trecentosessanta gradi, amato in tutto il mondo. Giorgia ha parlato di lui in questi termini ma descrivendolo anche come un buon amico sul quale poteva sempre fare affidamento. Malgrado siano passati quasi otto anni dalla scomparsa di Pino Daniele, Giorgia confessa di lasciarsi andare spesso a delle conversazioni con lui sperando che possa sentirla ovunque si trovi.

Giorgia e il dolore insuperabile

L’intervista è stata commovente anche per altri motivi, altri ricordi della cantautrice che riguardavano non solo la sua vita professionale come nel caso di Pino Daniele ma anche per alcuni momenti molto significativi della sua vita. Uno in particolare, forse il più drammatico di tutti e con cui talvolta si ritrova ancora oggi a fare i conti. Giorgia non ne ha mai parlato cosi spesso e anzi è sempre stata molto riservata al riguardo, si tratta del momento in cui ha dovuto dire addio all’amore della sua vita.

Facile capire di chi si tratta, proprio di lui, Alex Baroni che morì tragicamente e prematuramente nel 2002. Per Giorgia fu un dolore straziante, un dramma insuperabile che ha gettato un’ombra nella sua vita: “Per me è come se fosse successo un attimo fa, è un modo per tenerlo sempre accanto. All’epoca ebbi un crollo totale e assoluto, io sono stata aiutata. Ora me ne rendo conto, allora non lo capì. È stata una cosa violenta e purtroppo non avevamo finito di dirci le cose. Non bisogna mai rimandare il ‘ti voglio bene’”.

Per Giorgia, Alex aveva un grande talento e lei è sicura che il compianto cantante un giorno sarà riconosciuto per il suo valore. Oggi sono molti gli aspiranti cantanti o gli esordienti che imitano il suo stile, aveva una voce magnifica. Il racconto di Giorgia nel corso dell’intervista è diventato più drammatico e commovente nel momento in cui ha raccontato la sera della morte di Alex, quando lui le ha inviato un messaggio.

Quell’ultimo messaggio lo ha conservato per molto tempo e a quel messaggio lei non aveva mai risposto. C’è stato poi un momento che per qualche motivo quel messaggio è andato perduto e questa cosa per lei è stata devastante. In un secondo momento poi Giorgia ha capito che la scomparsa di quel messaggio poteva essere un segno, un modo per andare avanti. Le sue parole sono state davvero struggenti e la cantante ha raccontato che da quel momento, da quando quel messaggio è sparito, ha cercato di riprendere in mano la sua vita.

Ad aiutarla di certo è stata la sua nuova relazione con il ballerino Emanuele Lo con cui ha potuto coronare il suo sogno di diventare madre.