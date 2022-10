Roberta Capua, una vera tragedia: la morte dolorosa

Roberta Capua lo ha ricordato in diretta, condividendo il forte dolore per la perdita subita e commuovendo lo studio.

In uno dei suoi ultimi interventi televisivi, Roberta Capua ha commosso tutti con il ricordo di una persona molto cara per lei, un personaggio importante noto a tutti per la sua educazione esemplare e per il suo garbo. Stiamo parlando di uno dei conduttori che hanno fatto la storia della televisione italiana e che non saranno mai dimenticati. Ogni volta che viene fatto il suo nome la commozione è inevitabile perché si trattava, oltre che di un conduttore tra i più bravi nel mondo televisivo anche di un grande essere umano. Avete capito bene, stiamo parlando proprio di Fabrizio Frizzi.

Il ricordo del conduttore è avvenuto durante una puntata di L’estate in diretta dove è stata ospite la showgirl russa Natasha Stefanenko che ha ricordato alcuni momenti della sua carriera.

Lo spunto, come spesso si fa nei salotti televisivi, è stato un video omaggio dedicato alla showgirl, che ripercorreva la sua carriera. La fortuna di Natasha è stata quella di lavorare con molti nomi noti dello spettacolo. Tra le persone che ha avuto l’onore di conoscere c’è stato, appunto, Fabrizio Frizzi e al suo nome tutto lo studio si è sciolto in una grande commozione.

Fabrizio Frizzi: il ricordo di una bella persona

Durante la chiacchierata con Natasha Stefanenko si è parlato a lungo sia della sua vita professionale che di quella privata. Di quest’ultima per esempio si è parlato del rapporto con la figura paterna. La show girl ha descritto suo padre parlando del bene che gli ha voluto e di ciò che l’uomo le ha insegnato. Sono stati ricordi molto dolci quelli di Natasha sul padre.

Non è mancato il discorso amoroso e il racconto dell’incontro con la sua anima gemella proprio qui in Italia. Lui è Luca Sabbioni con il quale si è sposata nel 1995. Natasha si è commossa parlando del marito e si è emozionata ancora di più quando in studio è comparsa sua figlia Sasha.

Ma dai sentimenti amorosi si è poi passati all’affetto che nasce anche in ambito lavorativo e così si è arrivati a parlare del compianto Fabrizio Frizzi. La stessa Natasha non si aspettava che nel video comparisse proprio Fabrizio Frizzi e si è emozionata anche lei.

Durante il dialogo con Roberta Capua si è parlato di Frizzi come uno dei giganti della televisione italiana ma anche come di una persona per bene, genuino e educato come pochi sono lo sono stati nella storia della televisione. La stessa Roberta Capua ha rivolto un pensiero al collega “Abbiamo visto Fabrizio all’inizio. Fammelo ricordare, un pensiero va sempre a lui”.

Fabrizio Frizzi è stato uno dei volti più amati in Rai e nessuno tra i colleghi e neppure nel pubblico potrà mai dimenticarlo.