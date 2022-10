Fabrizio Frizzi aveva un’amante famosissima: Ecco la donna con cui ha tradito Rita Dalla Chiesa

Rita Dalla Chiesa e Fabrizio Frizzi si sono lasciati per via di un triangolo amoroso. Non tutti sanno, però, che l’amante era una donna famosissima. Scopriamo insieme di chi si tratta.

Nonostante la relazione più nota di Rita Dalla Chiesa è stata quella avuta con Fabrizio Frizzi, la conduttrice è stata sposata con un altro uomo per molto tempo. Stiamo parlando di Roberto Cirese, con cui ha avuto una figlia.

La relazione con Fabrizio, però, è stata davvero importante per lei nonostante sia terminata molto male. Il loro amore è finito per via di un’amante, una donna più giovane, famosissima. Ecco di chi si tratta.

La giovane amante di Fabrizio Frizzi

Nonostante la relazione con Frizzi sia finita per via di un tradimento, Rita ha sempre speso belle parole per lui, il suo grande amore per la vita.

“Fabrizio ha dieci anni meno di me e questo mi procurava insicurezza. Ha sempre avuto molte ammiratrici. Lui si è sempre comportato in modo molto corretto, è una persona perbene.”, raccontava la conduttrice parlando del suo ex compagno.

Rita fa un salto nel passato e, parlando del doloroso tradimento, ha raccontato: “Ho visto invece la sfacciataggine di tante ragazze: Fabrizio ricevette perfino uno slip da una di loro… A volte Fabrizio ci rideva su, altre se la prendeva per le mie reazioni. Io ci stavo male”.

“Ero convinta che non ci saremmo mai lasciati – continua –. È stato per colpa di una di queste signorine, che si è intromessa nel nostro rapporto in un momento in cui eravamo deboli. Lei ha avuto gioco facile, ma poi non è durato.”

Senza mezze misure, Rita Dalla Chiesa non si è fatta problemi a rivelare che si trattava di Graziella De Bonis, “una corista che lavorava a Domenica in“. Una donna nota nel panorama televisivo che aveva molti anni in meno di lei.

“Lo amavo talmente tanto che l’ho capito dalle sue assenze, da certi sguardi, da un’improvvisa mancanza di dialogo”, racconta.

“Speravo che tornasse da me quando è finita con lei, ma alla fine non ce l’ho fatta più. Forse ho sbagliato: avrei dovuto “abbozzare”, come si dice a Roma, e gli sarebbe passata. Ma temevo che avendolo fatto una volta lo rifacesse ancora”.

Fabrizio, invece, nel corso delle interviste ha sempre raccontato di un rapporto turbolento pieno di incomprensioni che rendevano impossibile continuare a lungo: “Purtroppo dopo tanti anni felici, da un po’ di tempo Rita e io non andiamo più d’accordo e per non farci del male abbiamo deciso di dividere momentaneamente le nostre strade”.