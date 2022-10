Orietta Berti, “Una cifra enorme per posare nuda…” | La verità sul retroscena lascia senza parole

La celebre cantante emiliana rivela una notizia alquanto scioccante del suo passato. C’è qualcuno che avrebbe pagato oro per farla posare senza veli.

Orietta Berti è attualmente uno dei personaggi più di successo della televisione italiana. Dopo aver passato anni ad affiancare Fabio Fazio nel programma Rai Che Tempo Che Fa, la Berti è passata a Mediaset in occasione della nuova edizione del Grande Fratello Vip di cui è opinionista insieme a Sonia Bruganelli.

La cantante ha sempre ammesso con chiarezza le ragioni che l’hanno spinta a cambiare rete e show sono state soprattutto economiche. Orietta percepirebbe delle cifre da capogiro per ogni puntata senza dimenticare che il Grande Fratello andrà avanti almeno fino a marzo.

Inoltre, a quanto dichiarato da Orietta, Piersilvio Berlusconi patron di Mediaset per convincerla al passaggio nelle sue reti le ha promesso un evento incredibile interamente dedicato a lei e ai suoi cinquant’anni di carriera. In merito a ciò ha confessato: “Uno show tutto mio, in due puntate, di cui stiamo definendo i dettagli e la messa in onda. Sarà una festa per celebrare i 60 anni di carriera, tanti quanti ne sono passati dall’uscita del primo 45 giri”.

Orietta Berti, inoltre, ha rinnovato la stima nei confronti di Alfonso Signorini con il quale ha intrapreso un nuovissimo percorso nel piccolo schermo ma che già l’ha resa protagonista di tante gag.

Ciò che il pubblico ha sempre apprezzato della cantante è la sua onestà e genuinità, caratteristiche che nel contesto Grande Fratello sono davvero apprezzate. La donna si mostra così com’è anche nelle diverse interviste rilasciate ai vari giornali e in una in particolare è venuto fuori qualcosa che ha stupito davvero tutti.

Le dichiarazioni di Orietta e la proposta indecente

Ai microfoni del Maurizio Costanzo Show l’usignolo di Cavriago ha parlato di una proposta indecente ricevuta quando era giovane. A quanto pare le avrebbero suggerito di posare completamente nuda per una cifra che ha dell’assurdo e che ancora ad oggi ricorda con grande stupore.

La Berti ha deciso di declinare questa offerta per più ragioni ma soprattutto per proteggere il suo matrimonio con l’amato Osvaldo, uomo forse molto geloso. Ecco le sue parole a Maurizio Costanzo: “Mi hanno proposto una cifra enorme per posare nuda. Con quei soldi, avrei potuto comprarmi quattro appartamenti. […]. Oltre a essere una donna che ha del pudore, non ho accettato soprattutto per mia suocera. Voi non l’avete conosciuta, ma lei era molto forte. Mi avrebbe tolto mio marito”

Parole oneste che denotano, quindi, un grandissimo amore verso Osvaldo, affetto che dura tutt’ora dopo tantissimi anni insieme. Orietta Berti per salvaguardare la sua bellissima famiglia ha scelto di ignorare la proposta di queste riviste nonostante fosse comunque molto onorata per l’offerta.

A distanza di anni, Orietta Berti non si pente per nulla: accanto a sé avrà sempre Osvaldo.