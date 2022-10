Charlene di Monaco, le sofferenze non sono finite: Alberto è disperato

Sembra che Charlene di Monaco abbia “perso interesse per la vita”, pare che le sue condizioni di salute non siano migliorate e Alberto non riesce a reggere la situazione. Ma cosa è successo questa volta di preciso?

Come vi abbiamo raccontato nell’ultimo anno le condizioni di salute della Principessa Charlene di Monaco. Come ricorderete Charlene era stata colpita, nei mesi scorsi, da un’infezione otorinolaringoiatrica contratta in seguito a un viaggio in Sudafrica. Ma da quando la Principessa è rientrata a Monaco, come vi abbiamo raccontato, i problemi non sono finiti e molti dubbi sono sorti nei sudditi circa presunti problemi subentrati anche nella coppia.

Già in Sudafrica la Principessa si era sottoposta a diverse operazioni alla testa a causa di quella infezione e in seguito, al suo rientro in Europa, la donna è stata in isolamento per un po’. La maggior parte del tempo la donna l’ha passato in una struttura in Svizzera, sul lago di Zurigo.

Una delle ultime occasioni pubbliche in cui la coppia Charlene – Alberto è stata vista è stato il funerale della Regina Elisabetta II, dove il rischio di un contatto diretto con il covid avrebbe costretto la Principessa ad un ulteriore isolamento.

Nel frattempo Alberto di Monaco è stufo delle molte notizie che continuano a girare sulla moglie e si riferisce soprattutto a quelle che descrivono la moglie come mesta e malinconica.

Su Charlene dice la sua il marito Alberto

In realtà le motivazioni alla base del malessere della Principessa sono legate ai suoi attacchi depressivi, sempre più frequenti, e qualche maligno sostiene che il malessere della principessa è dovuto alla vita di corte. Una sorta di replica della Principessa Diana, quindi? Di certo la vita di corte è davvero complessa e non facile da tollerare, bisogna di certo avere uno stomaco di ferro. In passato si è parlato anche di presunti tradimenti di Alberto di Monaco.

Ora proprio lui sembra essersi stancato di tutta questa situazione e ha detto la sua, pare se la sia presa per qualcosa, ma cosa? Fino a questo momento non c’erano stati commenti particolari del principe, quali sono le motivazioni?

Tutto sembra girare intorno alla cifra spesa per le cure di Charlene di cui si sarebbe molto parlato. Qualcuno ha detto circa 100.000 euro.

Quello che è certo è che il vero problema di salute di Charlene non si conosce e neppure si conoscono i progressi che sta facendo e se la situazione è migliorata. Sappiamo nessuno conferma o smentisce nulla. Tra i magazine francesi circola la voce che “Charlene di Monaco sembra aver perso interesse per la vita. Sembra triste e indebolita. Nessuno sa quali siano le cause della sua tristezza”. Sono state queste le parole che hanno fatto infuriare Alberto di Monaco il quale ha, giustamente, ribattuto: “Lasciateci in pace, lasciateci tranquilli”.