Ilary Blasi ha subito un nuovo ‘furto’, Totti accusato: “Valore inestimabile, ora ci penserà la legge”

Nuovi e clamorosi risvolti nella separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti: ora a sparire sono le scarpe di Ilary, tenute in ostaggio dall’ex capitano della Roma.

Il valore di quelle scarpe è incredibile e impensabile. Vediamo insieme tutti i dettagli: perché l’ha fatto, quanto valgono le scarpe e quali saranno le conseguenze a questo gesto.

Prima Rolex, ora le scarpe: Ilary e Totti sembrano tutto, tranne che intenzionati a mettere un po’ di pace fra loro per affrontare la separazione serenamente. Secondo nuove indiscrezioni rilasciate da Il Messaggero, Francesco avrebbe in ostaggio tutte le scarpe di Ilary. Il valore di quei beni ammonta a una cifra inimmaginabile: basta pensare che ognuna di queste calzature può arrivare a costare anche 4 mila euro.

Inoltre, come se non bastasse, all’appello mancano le Birkin della conduttrice dell’Isola dei Famosi e parecchi gioielli. Vediamo nel dettaglio cosa sta tenendo in ostaggio Totti, che – evidentemente – è molto arrabbiato con la sua ex moglie, nonostante ormai si sia rifatto una vita con l’attuale fidanzata, Noemi Bocchi.

“Centinaia di scarpe firmate, modelli costosissimi”

Il Messaggero ha rivelato che nel guardaroba di Ilary Blasi mancherebbero almeno un centinaio di scarpe. Sembra che queste calzature le abbia Totti e che il Pupone non sia disposto a restituirgliele.

Si tratta di scarpe di marca, che possono arrivare a costare un occhio della testa. L’ammontare in euro dei beni tenuti in ostaggio è quindi, al momento, inestimabile.

“Stiamo parlando di un centinaio di paia, tra décolleté e sandali firmati Jimmy Choo. Amina Muaddi, Chanel, Le Silla, Casadei. Nonché le sue preziose sneaker a marchio Gucci – scrive la testata.

Un vero e proprio tesoro. Almeno se si considera che un paio di queste calzature può costare anche quattromila euro. Ilary è rimasta senza fiato quando ha visto gli scaffali vuoti.

Questo “scherzetto”, rivendicato da Totti per vendicarsi della sparizione dei suoi Rolex, ha messo in difficoltà la Blasi. Anche nel lavoro, considerata l’importanza dell’outfit nel mondo dello spettacolo.

Mancavano all’appello anche alcuni dei suoi gioielli. Oltre a tutte (ma proprio tutte) le sue borse. Decine di modelli costosissimi, griffati Chanel, Gucci, Dior, Louis Vuitton. Fino alle esclusive Kelly e Birkin di Hermès.

Privare una donna di scarpe, ori e borse, potrebbe essere sufficiente per mandarla in tilt. Quando poi si tratta di una soubrette, gli accessori diventano necessari per il look.”

Ora tutto è nelle mani degli avvocati, che avranno molto da fare per vincere tutte le cause che sono in corso tra i due.