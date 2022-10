Avete mai visto Elenoire Ferruzzi senza trucco? “Irriconoscibile” | le foto inedite

Elenoire Ferruzzi è senza dubbio una delle protagoniste di questa edizione del Grande Fratello Vip, programma condotto da Alfonso Signorini. Con il suo look attuale, molto stravagante, in tanti si sono chiesti come sia al naturale. Ecco le foto inedite.

Elenoire Ferruzzi sta facendo parlare molto di sé: prima di tutto per il suo look, molto eccentrico. La concorrente, per esempio, porta le unghie lunghissime, fuori misura e nasconde il suo sguardo sotto lunghe e foltissime ciglia finte.

Inoltre, è stata al centro dei riflettori per il suo rapporto con Luca Salatino: secondo l’opinione di molti, infatti, tra i due scorre un amore mai sbocciato. La stessa concorrente ha dichiarato che, dal suo punto di vista, l’ex tronista di uomini e donne sarebbe innamorato interiormente a lei.

Nonostante questo, ricordiamo che Luca ha trovato l’amore grazie ad un programma di Maria De Filippi, Uomini e Donne, e si dichiara felicemente fidanzato.

Per ultimo, è stata al centro delle critiche per le frasi molto dure rivolte a Marco Bellavia. Anche lei, infatti, è stata messa in nomination per via delle brutte affermazioni fatte, ma il pubblico ha deciso di salvarla, eliminando Giovanni Ciacci.

Il suo aspetto attuale rispecchia la donna che Elenoire Ferruzzi è ad oggi: forte, sicura di sé, e fiera di essere donna. Ma com’è Elenoire al naturale? È difficile immaginare il suo aspetto sotto quelle folte ciglia, ma noi abbiamo delle foto inedite.

Il percorso di transizione della Ferruzzi è iniziato quando era molto giovane, all’età di 16 anni. Per quanto non sia stato facile, lei ha sempre avuto le idee chiare e ad oggi è la donna che desiderava essere da una vita. Nonostante questo, continua a sottoporsi a degli interventi chirurgici per migliorare la sua immagine. Ma com’è Elenoire struccata?

Elenoire Ferruzzi struccata

In questa foto si può vedere la Ferruzzi senza nemmeno un filo di trucco. Secondo l’opinione di molti, sta meglio al naturale piuttosto che come si presenta in tv. Infatti, si trucca molto: indossa ciglia finte molto folte, rossetti dai colori sgargianti e porta le unghie lunghissime, che hanno colpito tutti fin dal suo ingresso in casa.

Non sappiamo perché Elenoire si trucchi così tanto, alcuni pensano che sia una questione di insicurezze. Quello che è certo è che la Ferruzzi oggi è una donna unica e inimitabile del panorama televisivo italiano e grazie al Grande Fratello si sta facendo conoscere in modo approfondito dal pubblico a casa.