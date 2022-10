Pamela Prati, le conseguenze del caso Caltagirone sono peggio di quelle che sembrano. Ecco come stanno le cose

Pamela Perricciolo ha svelato come stanno le cose, le ex agente di Pamela Prati, risponde alla diretta dell’ultima puntata del Gf Vip e rivela come stanno davvero le cose.

Dei nuovi abitanti della casa del Grande Fratello Vip, Pamela Prati è sicuramente una delle concorrenti più discusse. Alfonso Signorini ha voluto dare una seconda chance all’ex showgirl del Bagaglino che dopo il caso di Max Caltagirone era finita un po’ nel dimenticatoio. La donna aveva già partecipato in precedenza a un’edizione del Gf Vip dalla quale si ritirò con l’emblematica frase “Chiamatemi un taxi”.

Il motivo per cui quella precedente esperienza non era andata bene è stata la claustrofobia di cui diceva di soffrire, problema che in questa edizione sembra essere risolto, per altro sembra anche più socievole e partecipativa con gli altri componenti della casa.

In queste prime puntate del Gf Vip, sono già molti gli argomenti di cui si discute e questa sicuramente si prospetta un’edizione piena di soprese. Tra un’espulsione e un episodio di bullismo, pensiamo al caso di Marco Bellavia che ha dovuto lasciare il reality dopo essere stato isolato dal resto del gruppo a causa della sua depressione, ne sono successe già tante.

In una delle ultime dirette del Grande Fratello la protagonista è stata anche Pamela Prati, che finalmente si è espressa sul caso Mark Caltagirone e la sua dichiarazione ha inevitabilmente scatenato un boom di commenti, anche da parte dela sua ex agente Pamela Perricciolo.

Come ricorderete intorno a questo nome, Mark Caltagirone, era stata costruita una storia d’amore inesistente e un matrimonio finto, tutto organizzato dalle agenti di Pamela Prati che per settimane è andata da un salotto all’altro a parlare di qualcosa che non esisteva. Ora che la showgirl partecipa ancora al Gf Vip, la prima cosa a cui hanno pensato tutti era se l’argomento Caltagirone sarebbe stato affrontato e negli ultimi giorni Pamela Prati si esperessa.

La ex showgirl del Bagaglino si è difesa dicendo che in quel periodo stava vivendo una grande sofferenza e di confusione, insomma era vulnerabile e per parlare di quella storia d’amore fasulla ha detto di non percepire un euro.

Dopo questa notizia bomba a replicare è stata Pamela Perricciolo che ha voluto rispondere in merito a tale dichiarazione. Come abbiamo detto Perricciolo con Eliana Michelazzo erano le artefici principali di tutta la messa in scena e Pamela Perricciolo ha voluto chiarire che Pamela Prati non ha percepito denaro per un altro motivo.

La verità sul caso Caltagirone la dice Pamela Perricciolo

“Vorrei pubblicare la felicità del mio avvocato costretta a guardare sto programma. Ma poi mi denuncia” questo il commento della donna su Instagram.

La ex agente con queste parole ha fatto riferimento al blocco del bonifico per un pignoramento. È in breve tempo arrivato anche il commento dell’avvocato: “Veramente sto guardando sto programmetto solo per te”.

Intorno a questi commenti Perricciolo ha postato la prova del blocco di questo bonifico che la Prati non avrebbe ricevuto:

“Come tutti voi che mi seguite ben sapete, non rispondo mai sui social. Ma una cosa questa volta la vorrei dire. Gli accordi con le varie produzioni e i cachet li prendeva direttamente la signora. Ho sentito una frase diversa da quello che già aveva detto a Verissimo. Che lei non ha preso un euro. È arrivato il momento di dire anche il perché però”.