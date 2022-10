Vite al Limite: Kenae Dolphus è arrivata a 300 Kg, una situazione devastante: ecco come è diventata | foto

I fan di Vite al Limite, programma in onda su Real Time, si ricorderanno sicuramente di Kenae Dolphus. Ma come è diventata oggi? È irriconoscibile e ha avuto grandissimo successo sui social network, diventando una star. Ecco cosa è successo.

Vite al Limite è un programma seguitissimo di Real Time che racconta le storie di persone affette da disturbi alimentari. Con moltissimi kili di troppo, i protagonisti intraprendono un vero e proprio percorso di rinascita che, grazie al Dott. Nowzaradan, li stimola a riprendere la propria vita in mano.

I protagonisti, affetti da obesità, infatti, ogni giorno rischiano la vita per via del loro peso. Il percorso che intraprendono è davvero difficile e non tutti riescono a completarlo: ci sono fasi di negazione, esercizio fisico, una dieta ferrea, il tutto guidato dal Dott. Nowzaradan che parla in modo molto diretto ai propri pazienti.

I protagonisti, alla fine dell’episodio, fanno affezionare i telespettatori alla propria storia di vita, perché rivelano tutte le loro fragilità e il pubblico può toccare con mano la fatica che fanno per riuscire a dimagrire e riacquistare autonomia.

I piu appassionati si ricorderanno sicuramente di Kenae Dolphus, la donna di 41 anni che si è rivolta al Dottor. Nowzaradan del programma Vite al Limite quando ha sfiorato i 300 chili.

Kenae si era convinta a intraprendere questo difficile percorso di trasformazione per via della sofferenza che provocava ai suoi cari e perché aveva scoperto di non essere più fertile a causa del proprio peso.

Oggi è irriconoscibile ed è diventata una star dei social network, dove è molto attiva e mostra i suoi risultati. Infatti, la donna ha accettato la difficile sfida e alla fine del percorso ha perso oltre 60 chili, arrivando a pesare 219 kg. Un risultato esorbitante che fa da monito a molte persone.

“Non si può essere sovrappeso ed essere felice per ciò che il peso comporta nella tua vita e per le persone accanto a te. Devo dimagrire per vivere”, aveva detto nella puntata. Nonostante non si sia potuta sottoporre all’operazione, Kenae non si è persa d’animo e ha continuato a fare la dieta ed esercizio fisico.

Nessuno sa esattamente quanto peso ha perso da quando ha lasciato il programma di Real Time, ma dai suoi ultimi post su Instagram si nota che è dimagrita tantissimo, tanto da essere davvero irriconoscibile anche agli occhi dei più attenti telespettatori e fan del programma.