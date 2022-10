Kate Middleton sta male, è finita in terapia: “Quadro clinico complicato” | la drammatica notizia

Nuovi drammi e scandali a casa Windsor: le condizioni di Kate Middleton preoccupano i sudditi e il mondo intero, lei è finita in terapia. Ecco cosa è successo.

Proprio lei finisce in terapia e fa spaventare e tremare il regno inglese insieme ai suoi sudditi. Coloro che apprezzano di più Kate si sono presi in bello spavento e hanno vissuto davvero attimi di terrore. Si è temuto per il peggio, vediamo cosa è successo esattamente.

La nuova principessa del Galles ha da tempo conquistato il cuore dei sudditi, che la acclamano e apprezzano molto. Per tanti, lei è la perfetta erede di Lady D, quasi una reincarnazione. Sempre perfetta e gentile, è una delle figure più amate della famiglia reale e la futura Regina d’Inghilterra.

Ma Kate non sta bene e le sue condizioni di salute, oltre a preoccupare i sudditi, hanno fatto stare in pensiero il suo amato marito William, allarmato per il futuro della loro famiglia. Proprio lei, infatti, è finita in terapia. Ma cosa è successo e cos’ha esattamente Kate?

Secondo alcune indiscrezioni, infatti, Kate starebbe molto male. Per dirla tutta, la nuova principessa del Galles sarebbe caduta nel tunnel oscuro della depressione. Una brutta malattia, dalla quale è difficile riprendersi. Ma come mai Kate si sente così?

Di certo, da quando è morta la Regina Elisabetta II – dopo aver regnato per 70 anni – Kate ad oggi ha molte responsabilità in più. Secondo l’opinione di molti, la principessa del Galles avrebbe accusato male il colpo: lei era molto legata alla Regina, sua suocera, in più – forse – non si sentiva ancora pronta a ricoprire una carica così importante.

In fin dei conti, la morte della Regina Elisabetta II è stata del tutto inaspettata: fino a pochi giorni prima della sua scomparsa, infatti, la monarca era in ottima forma. Probabilmente Kate è stata travolta da un uragano di emozioni e nuove responsabilità che non si sentiva ancora pronta a gestire.

Ma come farà William ora? Per rimediare il prima possibile a aiutarla a superare questo momento buio della sua vita, pare che Kate abbia iniziato già a seguire delle sedute da uno psicoterapeuta, l’unico che può aiutarla a gestire al meglio emozioni, tristezza e brutti e pericolosi istinti che potrebbero prendere il sopravvento su di lei.

Secondo quanto rivelato da una fonte vicina alla nuova principessa del Galles, infatti, si parlerebbe anche di pensieri suicidi. Non resta che augurarci che la principessa trovi il giusto aiuto e che torni a stare bene il prima possibile.