Camilla Shand, qual è la sua laurea? Ecco i titoli della nuova regina. Da non credere

Camilla Shand è la nuova Regina Consorte del Regno Unito. Ma conoscete il suo passato? Conosciamolo meglio.

L’otto settembre è venuta a mancare la grande Regina Elisabetta che ha lasciato i sudditi inglesi dopo settanta anni di regno. Al suo posto ora c’è Re Carlo la cui incoronazione ufficiale arriverà tra qualche giorno. L’uomo raccoglierà l’eredità di sua madre, Regina amatissima dal suo popolo e figura di riferimento per tutto il mondo.

Al fianco di Re Carlo c’è sua moglie Camilla Shand sposata in seconde nozze nel 2005 dopo una lunga e difficile storia d’amore. I due erano stati amanti per molti anni durante i loro rispettivi matrimoni precedenti scatenando non poche polemiche.

La compianta Lady Diana a causa dei tradimenti di suo marito Charles ha passato lunghi periodi di depressione e ha sofferto di pesanti disturbi alimentari. Gli inglesi hanno da sempre patteggiato per la principessa, forse empatizzando con le sue fragilità, e hanno contemporaneamente considerato Camilla come la vera responsabile della fine del matrimonio tra lei e Carlo.

Insomma, la donna non è mai stata realmente ben vista a Londra e dintorni ma adesso le cose per Camilla sembrano realmente cambiate. Dopo il matrimonio con Carlo ha dedicato la sua vita al servizio degli inglesi conquistando la simpatia e il rispetto della Regina che per lei ha pensato e cucito il ruolo di Regina Consorte.

Oltre alla storia d’amore con Carlo, conoscete il passato di Camilla Shand? Sapete quali sono i suoi studi?

La vita di Camilla Shand

L’attuale Regina Consorte del Regno Unito è nata nel 1947 al Londra precisamente nel King’s college hospital. La donna è cresciuta in una famiglia ricca in quanto il padre era un ufficiale dell’esercito britannico e sua madre era un’aristocratica, figlia del barone Ashcomb.

Camilla da piccolina ha studiato alla Drumbells school ed in seguito alla Queen’s gate nel South Kenington. La sua famiglia è entrata presto in contatto con gli Windsor ma è in adolescenza che ha incontrato l’amore della sua vita, Carlo d’Inghilterra.

Prima di diventare principessa e regina, Camilla si è trasferita in Svizzera all’età di 16 anni e ha conseguito la laurea in Francia, precisamente a Parigi, in letteratura francese.

Insomma, si tratta di una donna molto acculturata e preparata che con il tempo si sta dimostrando sempre più all’altezza della situazione. Camilla, però, ha avuto un altro matrimonio oltre a quello con Carlo: ossia con il generale Andrew Parker da cui ha avuto due figli Thomas e Laura.

L’unione con Parker non ha retto a lungo anche perché dopo poco la nascita dei figli Camilla conosce Carlo e i due danno vita ad una delle storie più discusse di sempre. Il resto è inevitabilmente storia.