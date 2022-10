Noemi Bocchi in tribunale: “Sono molto offesa”, inizia il procedimento penale | La compagna di Totti è al limite

Noemi Bocchi è finita in tribunale per partecipare a un procedimento penale. La donna sbotta: “Sono molto offesa”. La questione non sarà semplice da risolvere.

Noemi Bocchi non ce la fa proprio più: finisce in tribunale e sbotta con un “Sono molto offesa”. La nuova compagna di Totti sta partecipando a un procedimento penale in cui è parte offesa e dovrà combattere per far sentire le sue ragioni.

Noemi è ormai tormentata da tutto e tutti: il suo nome è venuto fuori subito dopo l’annuncio della separazione tra Totti e Ilary e ormai anche lei è finita nell’occhio del ciclone. Un periodo di certo non facile per lei, che fino a oggi è rimasta estranea dalla cronaca rosa e dai paparazzi e che ora invece si ritrova a essere protagonista di scoop e frecciatine.

Totti nel frattempo prosegue la sua battaglia legale contro Ilary: i due devono ancora risolvere la questione dei rolex sottratti e delle borse nascoste, ma non sarà semplice. Quella che doveva essere una separazione rapida si sta rivelando una battaglia all’ultimo sangue che continua ad alimentare il gossip.

Dopo l’intervista di Totti al Corriere della Sera i rapporti tra lui e Ilary sono ormai all’osso. La showgirl non ha ancora risposto alle dichiarazioni dell’ex marito, ma i suoi messaggi e video sui social sembrano molto chiari.

Noemi Bocchi in tribunale, è la fine

Nelle ultime ore sono circolate diverse foto che ritraggono Noemi Bocchi in tribunale a Roma per seguire un procedimento penale in cui lei è parte offesa. Il procedimento non sarà semplice e ci saranno molte questioni da risolvere.

Dall’altra parte c’è l’ex marito Mario Caucci, accusato dalla donna per problemi risalenti al loro divorzio. I due sono stati sposati per 10 anni, poi il matrimonio si è interrotto nel 2021. Non sono chiari i motivi dell’addio, ma la separazione non è stata affatto semplice.

Ora i due si trovano faccia a faccia in tribunale, in un procedimento richiesto da Noemi e i suoi avvocati. All’udienza hanno partecipato amici e amiche di Noemi che hanno testimoniato in suo favore di fronte al procuratore Delio Spagnolo.

Il giudice aveva imposto che il processo si tenesse a porte chiuse e i giornalisti hanno aspettato la donna fuori dal tribunale per porle alcune domande. Lei non ha risposto ai cronisti, ma ha solo detto “Mi state tormentando, sono molto offesa” prima di andarsene in un posto più tranquillo. Sia Noemi che Totti stanno affrontando un periodo molto difficile a causa delle loro relazioni passate.