Marco Bellavia, “Sta mentendo, ci sta marciando”, accuse pesantissime dell’ex fidanzata. Parole sconvolgenti

Il caso Marco Bellavia è tutt’altro che concluso: dopo l’eliminazione di Ciacci e l’espulsione di Ginevra Lamborghini, emergono nuovi dettagli sul comportamento dell’ex conduttore. A parlare è la sua ex

Le parole di Maryanna Bosis, l’ex fidanzata di Marco Bellavia, sono davvero sconvolgenti: in una recente intervista la donna ha parlato delle sue impressioni sul comportamento del suo ex e ha svelato dettagli che nessuno si sarebbe mai immaginato.

I due hanno avuto una relazione dal 2016 al 2020. In quegli anni Bellavia soffriva ancora di depressione e Maryanna conosce bene ciò che ha passato l’ex fidanzato. Ma sa bene anche chi ha avuto di fronte, e secondo lei qualcosa non torna.

“Sa perfettamente che ci sono due modi per attirare l’attenzione del pubblico televisivo su di sé ed andare avanti nel reality di Canale 5” ha detto. “Uno è avere una storia d’amore importante, che appassiona i fans e che fa parlare, l‘altro impietosire con le proprie fragilità. E lui lo sa benissimo“.

Marco Bellavia, l’ex fidanzata svela ciò che pensa

Anche Maryanna Bosis, ex fidanzata di Marco Bellavia, ha voluto dire la sua sul caso mediatico scoppiato dentro la casa del Grande Fratello VIP. Una brutta pagina di televisione su cui però, a quanto pare, non tutti concordano. Secondo lei, infatti, l’ex conduttore ha approfittato della situazione per ritornare alla ribalta.

“Marco non è una persona forte, ne ha passate tante, non ha mai accettato il fatto che la TV gli avesse chiuso la porta in faccia dopo il successo di Kiss me Licia e Bim Bum Bam. Ha lottato con le unghie e con i denti, ma è rimasto fuori dal giro e non è più rientrato. E questo lo ha sconvolto. Per lui, in questo senso, il GF è una grandissima rivincita. Sa benissimo di giocarsi tutte le sue possibilità, senza esclusione di colpi”.

Secondo Maryanna, inoltre, Bellavia non sarebbe neanche interessato a Pamela Prati: “Credo proprio che ci stia marciando. Ovviamente è un mio parere, una sensazione che ho avuto forte guardandolo in tv. Magari mi sbaglio, ma nella casa ho visto un Marco diverso da come l’ho conosciuto io…

Non ho creduto e non credo al suo interesse per Pamela, la reputo una donna bellissima ma a mio avviso non di suo gusto. So che donne gli piacciono visto che sono stata la sua fidanzata per quattro anni! Chiariamoci, io non sto dicendo che lui sia un bugiardo. Ma posso solo dire a caratteri cubitali che Marco non è uno stupido e conosce molto bene le dinamiche televisive. Sa i tempi e i modi della televisione, cosa fare per piacere”.

Ha poi aggiunto: “Mi ripeto, non credo che Pamela possa piacergli veramente, ma era la storia perfetta e lui – che, ribadisco, ha fatto tv per tanto tempo – lo sa benissimo. Vedendo che la storia non decollava si è spaventato, credo che sia sinceramente rimasto destabilizzato. Quindi è passato al piano B: a vedere quello che si è scatenato, è innegabile che lui non in modo bello, abbia ottenuto nuovamente l’attenzione che da tempo il mondo della tv non gli dava più. Marco conosce molto bene le dinamiche televisive”.

Verità o parole che nascono dalla gelosia? Intanto i fan sono confusi e aspettano una risposta dall’ex conduttore.