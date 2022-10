Lutto Eros Ramazzotti “È morta poco fa…”, la situazione drammatica dell’ex moglie. Un dolore straziante e inaspettato

L’ex moglie di Eros Ramazzotti è stata colpita da un lutto tremendo. Il dolore è stato straziante. La donna ha raccontato il suo dramma col cuore spezzato e ha commosso tutti

Un lutto terribile ha colpito Marica Pellegrini, ex moglie di Eros Ramazzotti. Il dolore è stato straziante: la modella la ha condiviso sui social parlando ai suoi fan di una perdita improvvisa e ingiusta.

Il cantante e la modella sono stati sposati dal 2014 al 2019, ma si frequentavano già dal 2009. I due hanno avuto due figli: Raffaela Maria e Gabrio Tullio. La crisi è iniziata a giugno del 2019 e la coppia ha confermato la rottura pochi giorni dopo le prime indiscrezioni.

La modella è molto legata ad Aurora Ramazzotti, la figlia di Eros e Michelle: le due vanno molto d’accordo. Proprio Aurora ha raccontato del suo incontro con Marica: “Ero già grande e mi sono confrontata con una persona molto intelligente. Tanto che a volte, ascoltandola, rimanevo a bocca aperta: non so come faccia, così giovane, a sapere tutte quelle cose”.

Il lutto di Marica Pellegrini, ex moglie di Eros Ramazzotti

Alcune perdite sono davvero ingiuste e prive di senso. Il lutto che ha colpito Marica Pellegrini è proprio uno di questi casi in cui il destino le ha tirato un tiro mancino e le ha spezzato il cuore, portandosi via una vita innocente.

L’ex moglie di Eros Ramazzotti ha raccontato sui social ciò che le è successo, parlando a cuore aperto. Stava facendo una passeggiata insieme al padre quando è accaduto l’irreparabile e ha dovuto salutare un membro fondamentale della sua famiglia.

I due stavano portando a passeggio Atena, la cagnolina della donna, di appena un anno. Mentre camminavano il cane ha trovato un boccone avvelenato e l’ha ingerito. Dentro c’era talmente tanto veleno che avrebbe potuto uccidere un cavallo.

Purtroppo la cagnolina è arrivata in condizioni gravissime dal veterinario, che ha provato a salvarla e aiutarla a superare il dolore. Alla fine è stato tutto inutile: Atena se n’è andata ancora cucciola a causa della cattiveria degli uomini.

“È morta poco fa dopo dolori strazianti” ha raccontato Marica. “Il veterinario l’ha ricoverata nell’arco di quindici minuti e sedata, è riuscito a interrompere il dolore ma invano” ha detto tra le lacrime la donna. La rabbia è tanta e la modella non riesce a darsi pace per questo lutto improvviso e ingiusto.

Marica ha già avvertito la guardia forestale e le autorità hanno cominciato a indagare sui colpevoli. “È successo presso il sentiero che costeggia la riva del fiume Cherio, a Gorlago in provincia di Bergamo, da Gorlago e Carobbio degli Angeli sino a Zandobbio” ha spiegato la donna, cercando di mettere in guardia i padroni di cani di quella zona.