Svelati i retroscena intimi di Alessandro Cecchi Paone e il suo baby fidanzato: “Cinque volte a settimana…”

Confessioni shock sulla vita personale di Alessandro Cecchi Pavone e del suo baby fidanzato Simone Antolini. I due non risparmiano i dettagli e lasciano tutti di stucco.

Alessandro Cecchi Paone non si nasconde più. Dopo le foto pubblicate da Chi, il giornale diretto da Alfonso Signorini, in cui viene immortalato felice con il suo nuovo compagno Simone, il giornalista ha deciso di raccontare la sua intimità scatenando la reazioni sconvolte di tutti.

Cecchi Paone è un celebre personaggio televisivo che non ha mai fatto mistero del suo orientamento sessuale soprattutto negli ultimi anni. La relazione con Simone Antolini è diventata di dominio pubblico in seguito alla pubblicazione di scatti decisamente hot dei due, ripresi in atteggiamenti intimi su una barca mentre si godevano il caldo sole estivo.

Simone è un giovane studente di scienze giuridiche, originario delle Marche di ben 34 anni più giovane di Alessandro. Nonostante la differenza d’età la coppia è più affiatata che mai la cui passione sembra non affievolirsi neanche con l’arrivo del freddo.

Alessandro e Simone hanno parlato un po’ della loro relazione rivelando dei dettagli personali davvero peculiari a che fanno capire quanto i due siano seriamente in sintonia. Ecco il racconto scioccante del loro legame.

Le dichiarazioni di Alessandro e Simone

Alessandro Cecchi Paone ha spiegato come la storia con Simone lo abbia spronato a mantenere alto il suo livello di giovinezza tenendo conto che il ragazzo ha quasi 35 anni meno di lui. Cecchi Paone dichiara: “Facciamo se**o cinque volte a settimana, con due giorni di riposo. Sì, ogni tanto ci riposiamo”. Insomma, Cecchi Paone rassicura che a letto, malgrado la differenza d’età, funziona tutto benissimo. Infatti aggiunge: “Io reggo bene ancora, ma devo fare una assicurazione sulla vita”.

I due, inoltre, si danno dei simpatici nomignoli in intimità: “A letto lo chiamo ‘Bionda’ e il cu*o è quello che più amo di lui. Simone d’altro canto ha manifestato, durante queste confessioni private, tutto la sua passione per Alessandro affermando: “Sono pazzo di Alessandro e di lui amo molto le gambe”.

Alessandro e Simone stanno vivendo davvero uno dei periodi più belli della loro vita e hanno deciso di condividere con il mondo intero tutta la loro passione. È un amore vissuto con grande libertà, alla lue del sole senza nessuna paura di giudizio.

Per Simone questa dovrebbe essere la prima relazione omosessuale dopo una serie di altre etero. Chissà se con Alessandro non possa diventare davvero il legame di una vita.