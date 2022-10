Sophie Codegoni non trova pace: derubata e malata. La situazione si aggrava

L’ex gieffina Sophie Codegoni ha attraversato una situazione davvero complicata. Dopo alcune disavventure fa una scoperta difficile che riguarda la salute. Ma vediamo cosa è successo.

Sophie Codegoni è una personaggio che progressivamente sta acquistando spazio all’interno del palinsesto televisivo un bel po’ di spazio. Dopo aver partecipato al Grande Fratello nella scorsa edizione Sophie è attualmente alla conduzione di Casa Chi ogni giorno e presto sarà al fianco di Paolo Bonolis nei panni della Bonas.

Nella casa più spiata d’Italia Sophie ha trovato anche l’amore. Si tratta del disck jockey ed influencer Alessandro Basciano con il quale sta condividendo una bellissima storia d’amore così solida che il ragazzo le ha chiesto di sposarla sul Red Carpet a Venezia. Le immagini della proposta hanno fatto il giro del mondo mandando in visibilio moltissimi fan della coppia.

Prima dell’esperienza del GF Sophie è stata una tronista di Uomini e Donne, programma di punta Mediaset condotto da Maria De Filippi. La ragazza giovanissima all’epoca del trono ha scelto il corteggiatore Matteo Ranieri ma la storia tra i due è naufragata prestissimo così Sophie ha deciso di intraprendere l’incredibile esperienza nel reality.

Come visto al Grande Fratello Sophie Codegoni ha un rapporto strettissimo con la sua famiglia ed in particolare con papà Stefano. Spesso la ragazza è stata pizzicata con i suoi genitori ed in compagnia del fidanzato in bellissime cene di famiglia. La Codegoni, però, ha raccontato di un’esperienza davvero traumatica che ha aggravato una situazione già di per sé traumatica.

Le dichiarazioni e le disavventure di Sophie Codegoni

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano hanno ricominciato l’anno davvero in quarta ed entrambi sono impegnatissimi con la loro carriera. I due, però, sono reduci da un’estate complicata dopo che durante una vacanza a Maiorca hanno subito un furto.

Inutile dire lo spavento e lo sgomento per il brutto fattaccio anche se le disavventure non sono terminate in quell’occasione. Nelle loro lunghe vacanze estive, infatti, sono volati anche nella meta da sogno di tutti i vip, Formentera. Purtroppo, Sophie ed il suo ragazzo non hanno potuto godere da subito dell’intrattenimento proposto dalla città spagnola a causa di problemi di salute di entrambi.

Le dichiarazioni sui social da parte della Codegoni hanno fatto luce su ciò che stava accandendo. Ecco cosa ha affermato la ragazza: “Mi è uscito uno sfogo allucinante sul viso. Sto facendo un impacco sul viso, mi hanno detto che l’acqua ossigenata è miracolosa. Adesso vediamo, vi faccio sapere. Secondo giorno a Formentera, voto 10″.

Anche Basciano all’inizio del soggiorno era abbastanza ammalato, di fatti, la sua temperatura aveva raggunto 38 gradi. In merito a ciò Sophie ha confessato: “Ovviamente abbiamo già fatto tutti i tamponi, non ha il Covid forse è stata l’aria condizionata”.

Grazie a Dio quelle difficili esperienze sono solo un ricordo abbastanza lontano. E’ tempo per Sophie e Alessandro di andare avanti.