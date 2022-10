Sapete quanto guadagna Federica Sciarelli? Uno stipendio da capogiro

Federica Sciarelli, la famosa e amata conduttrice di Rai 3 di Chi l’ha visto? ha uno stipendio da capogiro. Ecco quanto guadagna.

Molte volte nel mondo dello spettacolo saltano fuori notizie relative ai compensi dei conduttori delle trasmissioni più famose, una curiosità questa che stuzzica molte persone tra il pubblico. Per esempio Federica Sciarelli, la conduttrice di Chi l’ha visto? è una delle conduttrici più seguite di Rai 3 e proprio su di lei ultimamente è venuta a galla la cifra relativa al suo compenso ed è incredibilmente alta. Ecco di quanto si parla.

I giornalisti televisivi come Federica Sciarelli sono rappresentativi di un certo tipo di cultura e sicuramente rispetto ai presentatori puri svolgono un altro tipo di lavoro.

Se Federica Sciarelli è riuscita a raggiungere il successo che ha oggi, il merito va sicuramente alle sue capacità comunicative e al suo indiscutibile talento. Oggi è famosa soprattutto per l’eccellente conduzione dello storico programma Chi l’ha visto, un format a cui lavora da ben 16 anni.

Fin da giovane Federica ha avuto le idee chiare sul proprio futuro professionale e ha scelto immediatamente di dedicare la sua vita al giornalismo. Una delle professioni più complesse da portare avanti e anche una delle più difficili che prevede una lunga gavetta.

Federica Sciarelli svolge questo mestiere ancora oggi, portandolo avanti alla perfezione alla veneranda età di 64 anni. Federica Sciarelli ha quindi una carriera di notevole importanza alle spalle, un lavoro che in molte occasioni le ha dato la possibilità di trovarsi faccia a faccia con persone diverse e molto importanti.

Qual è il compenso di Federica Sciarelli

Sono già diversi anni che Federica Sciarelli conduce Chi l’ha visto? su Rai 3 ed è diventata uno dei volti più amati, tanto che non si può non associare Chi l’ha visto? a lei. Ovviamente quando c’è una tale fidelizzazione, è inevitabile che si voglia sapere tutto della persona che conduce il programma.

Il pubblico televisivo ha la tendenza a voler sapere ogni cosa dei suoi personaggi preferiti in televisione e in questo discorso rientrano anche i compensi che i presentatori percepiscono. E’ piuttosto normale che da parte delle celebrità vi sia una certa riservatezza, in merito. Ovviamente anche Federica Sciarelli è stata sempre riservata su questo, anche se poi certe cose si vengono sempre a sapere.

Si tratta di un compenso veramente alto, ma di che cifre stiamo parlando?

Ebbene, Federica Sciarelli precepisce ben 240.000 euro l’anno, una delle cifre più alte nell’ambito del giornalismo Rai e, possiamo dirlo anche una delle più meritate.

Quello che non sappiamo è se la Sciarelli percepisce altri compensi da altre fonti di guadagno, lavorando in altre redazioni per esempio. E’ sicuramente un guadagno meritato considerata la grande professionalità.