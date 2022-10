Loredana Lecciso rompe il silenzio su Romina Power: “Si sente danneggiata”

Sul caso Loredana Lecciso si è rotto il suo “silenzio stampa” su Romina Power e ha detto: “Si sente danneggiata…”. La sua dichiarazione sulla ex moglie di Al Bano arriva dopo la diffida che la cantante avrebbe inviato a Domenica In durante l’ospitata di Loredana Lecciso nel salotto di Mara Venier. La diffida non è stata vista di buon occhio.

La puntata di Domenica In alla quale facciamo riferimento è quella andata in onda circa dieci giorni fa quando Loredana Lecciso, appunto, è stata ospite di Mara Venier nel salotto di Domenica In. Durante l’intervista all’attuale compagna di Al Bano è stata proprio Mara Venier a dire della diffida di Romina Power, attraverso la quale la donna imponeva di non parlare di lei durante l’intervista.

Mara Venier ha, infatti, interrotto Loredana quando ha capito che stava per fare un riferimento all’ex moglie del suo attuale compagno e ha detto pubblicamente i motivi per i quali non era possibile fare il nome di Romina Power. Come abbiamo visto Mara Venier in prima persona ha fatto il nome di Romina, salutandola e augurandole buon compleanno, dopo aver fatto riferimento alla diffida e rassicurandola che non si sarebbe parlato di lei in trasmissione.

Le conseguenze della diffida di Romina Power

Queste sono state le parole di Mara Venier: “Ci ha diffidato, e quindi non possiamo nominarla…”. La notizia non è stata presa molto bene da Loredana Lecciso e qualcuno vicino a lei ha detto che la Power la stuzzica da tempo.

“Sono 20 anni che Romina fa di tutto per stuzzicarla. Nelle interviste parla di sé come se fosse ancora la moglie. Sul palco gioca a fare l’innamorata, Loredana è stanca”.

Da queste parole si capisce che Loredana Lecciso ha mal sopportato questa cosa e sembra, sempre da questa fonte anonima che Loredana avrebbe detto: “Perché Romina mi provoca e si intromette anche nel mio lavoro in Tv’. Così avrebbe tuonato…”.

Sembra poi che la diffida, non sia stata un evento circoscritto a quella puntata di Domenica In perché la Lecciso avrebbe avuto problemi e questa fonte ha aggiunto: “Con questa diffida va a intralciare il lavoro di un’altra persona, che non può parlare liberamente e rischia di perdere opportunità in Tv…”.

Non sappiamo se Loredana Lecciso risponderà a Romina Power in qualche modo, ciò che è sicuro è che la cosa non è stata apprezzata e che evidentemente Loredana si è sentita minacciata già in passato da uscite di questo genere da parte della ex moglie di Al Bano.

Per un certo periodo con il ripristino della coppia storica Al Bano e Romina Power che hanno ripreso a cantare insieme dopo anni di lutto, anche musicale, successivi alla loro tragica separazione, alcuni fan della storica coppia hanno sperato di rivederli insieme.

Facile pensare che Loredana Lecciso si possa essere sentita minacciata da questa cosa e anche, forse, per questa ragione ha sempre vissuto male queste incursioni da parte della Power nella sua vita, sia pure in maniera collaterale.