Violentissimo attacco a Giovanni Ciacci: “Mi hanno sputato in faccia…”. La situazione è drammatica

L’ex gieffino Giovanni Ciacci racconta ad Alfonso Signorini un brutto episodio di cui è stato protagonista subito dopo essere uscito dalla casa più spiata d’Italia. Ecco i dettagli della storia.

La settima edizione del Grande Fratello è iniziata con non poche polemiche. Il caso Marco Bellavia ha letteralmente scioccato tutta l’Italia quando ha assistito alle bruttissime immagini di bullismo ai danni dell’uomo da parte dei concorrenti del reality. Marco Bellavia, infatti, è stato da subito insofferente alla convivenza in casa e il demone della depressione si è ripresentato anche a causa delle costrizioni del programma.

L’ex conduttore di Bim Bum Bam non ha avuto la comprensione dai suoi compagni che tutt’al più hanno deriso e ironizzato sul suo strambo atteggiamento. Proprio per questo i concorrenti del Grande Fratello, durante una puntata del programma, sono stati severamente rimproverati da Alfonso Signorini proprio perché non in grado di accorgersi del grosso disagio di Marco Bellavia.

Tra i concorrenti più puniti ci sono stati sicuramente Giovanni Ciacci e Ginevra Lamborghini. Quest’ultima ha subito la sanzione più severa: la squalifica. Ciacci, invece, è andato al televoto insieme ad altri tre vipponi che si erano comportati altrettanto male nei confronti di Bellavia. Si tratta di Gegia, Elenoire, e Patrizia Rossetti.

Il televoto flash ha decretato l’abbandono di Giovanni Ciacci dalla casa del Grande Fratello ed il pubblico, infatti, non è riuscito a perdonare allo stylist l’atteggiamento duro e brusco nei confronti di Marco. Ed è anche a causa del comportamento di Giovanni che Bellavia ha poi deciso di lasciare il gioco per dedicarsi a guarire grazie all’amore di suo figlio.

Una volta tornati in studio del GF Giovanni e Ginevra hanno parlato del traumatico rientro alla normalità. Dato il clamore mediatico che questa vicenda ha avuto in tutto il nostro paese sia Ginevra che Giovanni hanno subito una decisa ondata di odio social.

Ginevra, d’altronde, aveva pronunciato delle parole davvero forti nei confronti di Marco che non lasciavano alcun’altra decisione al Grande Fratello se non quella di cacciarla dal reality. Ad Alfonso Signorini Ciacci fa una rivelazione sui suoi primi giorni dal mondo reale e il contenuto è davvero sconvolgente.

La testimonianza di Ciacci

Giovanni ciacci ha confessato letteralmente sconvolto i giorni dopo l’uscita dalla casa del Grande Fratello. L’uomo è stato travolto da un’onda di odio fortissima e purtroppo ha subito le conseguenze di ciò che è avvenuto all’interno del reality. Signorini racconta un episodio sgradevolissimo ma che testimonia come il pubblico si sia sentito tradito dall’affaire Marco Bellavia.

Ecco il suo racconto: “La gente mi ha sputato al supermercato chiamandomi bullo. Mi hanno sputato in faccia, la mia famiglia ha ricevuto minacce di morte. E l’azienda per cui lavoro ha ricevuto mille mail in cui veniva richiesto il mio licenziamento”.

L’uomo era profondamente provato dalla vicenda e ammette come in casa non si sia accorto di nulla sulla delicata situazione mentale e fisica di Marco Bellavia. Ed è per questo che sia lui che Ginevra ritornati in trasmissione decidono di chiedere nuovamente scusa non soltanto a Marco ma anche al tutto il pubblico per le brutte immagini andate in onda.

Anche la Lamborghini senior ha subito degli episodi orribili in seguito alla sua squalifica. La ragazza dichiara: “Ho vissuto tre giorni che mi sembravano 8 mesi d’inferno, sono stata iettata di parole, rimproveri, minacce di ogni tipo contro la mia famiglia”.

Una situazione a dir poco complessa ma adesso è tempo, si spera, di andare avanti col gioco senza però dimenticare i sentimenti di tutti le parti coinvolte.