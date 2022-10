Totti e Ilary Blasi ai ferri corti. Gli amici confessano:“Ecco cosa fanno per parlarsi…”

Gli ex coniugi si stanno preparando per la battaglia finale: tra i due c’è il gelo totale. Vediamo cosa sta succedendo tra l’ex calciatore e la conduttrice.

Tra Francesco Totti ed Ilary Blasi sembra non esserci più un punto d’incontro. I vent’anni d’amore e i tre meravigliosi figli insieme non sono bastati a tenere insieme la famiglia ed il matrimonio per una serie di motivazione si è definitivamente sgretolato. La rottura definitiva è arrivata a luglio di quest’anno ma tra marito e moglie non andava bene già da molto tempo.

Quando Totti ha lasciato il calcio ha provato a trovare conforto nell’amore di sua moglie che a quanto pare si sarebbe progressivamente allontanata. Adesso il rapporto è giunto ai ferri corti tanto che Totti si è lasciato andare definitivamente tra le braccia della bella Noemi Bocchi. Con la flower designer le cose procedono a gonfie vele e i due non si nascondono più.

Chi li ha immortalati felici durante una cena passata con i loro figli mentre sui social Totti ha deciso di rompere il silenzio e di mostrarsi sereno sui social in compagnia della sua fidanzata e i due suoi amici più cari. Sull’altro versante c’è Ilary che continua la sua vita divisa tra lavoro e famiglia e sfrutta il suo Instagram per raccontare divertita la sua quotidianità.

Dopo l’intervista bomba rilasciata da Totti al Corriere della Sera in cui accusava Ilary di tradimento e di avergli rubato i suoi Rolex, la Blasi non ha mai risposto direttamente, ma ha approfittato di Instagram per fare ironia su queste insinuazioni. Com’è, adesso, la situazione tra i due? Saranno pronti a mettere da parte le loro incomprensioni per il bene dei figli?

Gli attuali rapporti tra Ilary e Francesco

Secondo le ultime indiscrezioni Ilary Blasi e Francesco Totti non si parlerebbero ormai per nulla e comunicherebbero solo tramite WhatsApp. Ilary è rimasta nell’immensa villa all’Eur mentre Totti, anche se ufficialmente dovrebbe ancora risiedere lì, ha recentemente comprato casa a Roma Nord per stare più vicino a Noemi.

Insomma, tra l’ex coppia più amata d’Italia non scorre buon sangue e pare che i due non riescano proprio a superare i loro problemi per la serenità di Christian, Chanel ed Isabel. La prima partita tra le parti si gioca in tribunale: Totti dovrà rispondere della collezione di borse firmate e gioielli che Ilary ha visto misteriosamente sparire.

Ilary, invece, è chiamata a testimoniare per la scomparsa dei famigerati Rolex di Totti in uno scontro che ha le caratteristiche di assumere proporzioni esponenziali. Ma la battaglia è ancora molto lunga e capire chi la spunterà tra la Blasi e Totti diventa una questione sempre più ardua.