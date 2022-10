Andrea Damante sui tradimenti a Giulia De Lellis: ecco tutte le donne con cui è stato nello stesso periodo

L’ex tronista ha raccontato dei ripetuti tradimenti a Giulia De Lellis nella puntata di Emigratis in una conversazione con Pio e Amedeo.

I fan di Uomini e donne conoscono bene la storia d’amore fra Andrea Damante e Giulia De Lellis, una delle tante storie che sembrava essere mossa dal vero amore ma che poi si è conclusa male a causa dei tradimenti di lui. Sebbene siano passati tanti anni dall’ultima volta che a Uomini e donne si è vista una storia d’amore come questa, pare dai tempi di Costantino Vitagliano e Alessandra Pierelli. Naturalmente intorno alla coppia c’è stato un certo clamore mediatico, anche considerato il modo in cui si è conclusa tutta la storia.

Tra Giulia De Lellis e Andrea Damante si sono alternati momenti di grande passione con periodi travagliati fino alla conclusione segnata dal tradimento di lui caratterizzato dall’uscita del libro scritto da lei: “Le corna stanno bene su tutto”, che è stato anche un grande successo editoriale.

Andrea da parte sua non ha mai detto nulla di ufficiale e si è sempre esposto molto meno, anche se ultimamente l’ex tronista è stato raggiunto da Pio e Amedeo durante la puntata di Emigratis, dove per la prima volta si è sbilanciato e ha rivelato alcuni dettagli sulle corna ripetute che ha messo a Giulia De Lellis. Oltre a questa vicenda però ha anche raccontato della sua attuale vita da single.

Andrea confessa: il segreto che nessuno conosceva

Questo che vi riportiamo è il racconto di Andrea, il suo punto di vista sulla storia:

“Con Giulia mi sono fidanzato a Uomini e Donne sì. Se mi facevo le sue amiche? Oddio no, le amiche no. Come ha sgamato tutto? Eh vabbè, avevo lasciato WhatsApp collegato con il computer. Se mi scambiavo cose private con queste ragazze?

No macché no questo no! Ora non mi ricordo cosa scrivevo in quei messaggi di preciso, è passato del tempo dai. Però a un certo punto Giulia mi ha spaccato tutta la casa è successo un casino ragazzi. Sì ha spaccato tutto ha sclerato di brutto. Se l’ho tradita solo una volta? Sì dai una volta è capitato. Ok dai no, diciamo che è capitato un paio di volte. Poi lei dopo queste cose ha scritto un libro. Però devo dire che non l’ho mai letto”.

Un momento decisamente molto drammatico e il racconto di Andrea prosegue così:

“Se dopo di me è stata con Andrea Iannone? Non lo so di preciso, a dire il vero non mi ricordo bene perché ci sono stati una serie di passaggi. Con quante donne sono stato insieme in contemporanea da single? Due o tre? No, più di due, ok erano quattro. Ragazzi è capitato, ma non è che… Il mio sogno in quel senso? No questo non si può dire in televisione”.

Insomma quest’ultima dichiarazione sembra sfociare in discorsi particolari che poi lo stesso Andrea ha censurato, ma certamente ci danno la misura della situazione e anche del fatto che evidentemente in questo periodo l’indole di Andrea è più “libertina”.