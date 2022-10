Regina Elisabetta, le ultime parole dette a Camilla sono impensabili: una vera tragedia

La Regina Elisabetta ha dedicato parte delle sue ultime parole anche all’attuale Regina consorte. Sono state parole molto commoventi che hanno fatto commuovere tutti. Ecco cosa ha detto Elisabetta II

È passato un mese dalla scomparsa della Regina Elisabetta II e molto si è già detto e si dice ancora della Sovrana più longeva degli ultimi decenni. Si è parlato dell’eredità lasciata dalla Regina ma anche delle circostanze della sua morte e, di recente, in particolare sono venute a galla le ultime parole della Regina destinate oltre che ai figli anche alla consorte di Carlo, Camilla Parker Bowles.

Lo scorso 8 settembre 2022 moriva la Regina Elisabetta II, aveva 96 anni e settant’anni di Regno alle spalle, al suo posto il Principe Carlo che ha preso la corona a settant’anni. Questo evento ha segnato un cambiamento radicale nella storia d’Inghilterra. Diverse generazioni si sono susseguite in questi settant’anni di regno e molte cose sono accadute sotto la corona di Elisabetta II.

Suo marito era morto solo un anno fa, era Filippo di Edimburgo, ex Principe di Grecia e di Danimarca, con il quale la Regina ha condiviso più di 50 anni di matrimonio e quattro figli: Carlo, Anna, Andrea e Edoardo. Di tutti loro l’erede diretto è Carlo, attualmente il nuovo sovrano d’Inghilterra che ha voluto mantenere il proprio nome, seguendo un po’ la scia di sua madre che allo stesso modo mantenne il nome proprio.

Carlo si è ritrovato così nel giro di pochi giorni ad affrontare tutte le responsabilità e gli impegni che prima erano della madre, ma a onor del vero considerato che la Regina accusava questi problemi di salute già da tempo, da protocollo l’ex Principe, ora Re si stava certamente preparando. Di certo Carlo si trova a fare i conti con un precedente illustre dal momento che il regno di Elisabetta II si è distinto.

Tra le molte curiosità che sono circolate intorno alla morte della Sovrana inglese una su tutte ha alimentato le chiacchiere intorno alla Royal Family, gli ultimi giorni di Elisabetta II, da cosa sono stati segnati? Quali sono state le ultime parole della Regina?

Di recente si è parlato di ciò che avrebbe detto all’erede della corona e sembra che le sue parole siano state: “Ora sei tu il Re, salva la nostra famiglia”. Ma questa frase sembra fin troppo romanzata per essere vera e si è detto che forse non vi sia fondamento di verità.

Negli ultimi giorni si è parlato anche del fatto che al suo capezzale fosse presente anche Camilla Parker Bowles e in molti si sono chiesti cosa può averle detto la Regina prima di spirare. I rumors parlano di parole commoventi.

Le ultime parole di Elisabetta II a Camilla

Elisabetta II è stata uno dei personaggi più influenti della storia e di sicuro una delle Regine più longeve, per questo motivo la sua dipartita ha lasciato un vuoto nel cuore di molti sudditi che l’hanno amata, ma anche tante critiche da parte di chi invece ha visto la Regina per ciò che è stata, discendente di una dinastia colonialista.

I moderati poi hanno semplicemente sottolineato che la donna aveva 96 anni e che piangerla era giusto ma di certo non bisogna scollarsi dalla realtà e considerare la longevità della donna e la prospera vita che ha vissuto.

Come già si era detto la Sovrana si era ritirata già da alcuni mesi dalle scene, a Balmoral nella sua residenza di famiglia in Scozia e l’ultimo evento pubblico nel quale l’abbiamo vista è stato il giubileo per i suoi 70 anni di regno. Negli ultimi mesi della sua vita si è quindi dedicata molto alla famiglia.

Al momento del definitivo addio Elisabetta aveva accanto a sé solo due dei suoi quattro figli, Carlo e Anna, ma con loro c’era anche Camilla che avrebbe ricevuto delle parole molto dolci dalla sovrana.

Come sappiamo Carlo e Camilla, dopo anni vissuti nell’ombra (parte di questi anche clandestini dal momento che Carlo era ancora sposato con Diana) hanno coronato il sogno di una vita sposandosi nel 2005, ma Camilla purtroppo non è mai stata ben vista dai sudditi, associata spesso all’infelicità di Diana.

Ma nella stessa casa Reale la donna non era molto apprezzata e per questo momento si optò per darle il titolo di Sua altezza la Principessa consorte. Ma proprio nei giorni del Giubileo la Regina ha deciso di affidare a Camilla il titolo di Regina.

Pare, dunque, che nella fase finale della sua vita la Regina abbia messo da parte i conflitti con la nuora più criticata del regno e le abbia fatto un “regalo” prima di dire addio, permettendole di essere Regina.