Bruno Arena, le parole del figlio Gianluca sono strazianti: Una vera tragedia | Dopo la morte ecco cosa è uscito fuori

Bruno Arena è venuto a mancare pochi giorni fa dopo nove anni durante i quali ha combattuto contro le conseguenze dell’aneurisma che lo colpì un giorno mentre stava lavorando e si trovava sul palco di Zelig, per registrare la puntata.

Malgrado tutti fossero a conoscenza delle sofferenze che stava sopportando e di cosa le aveva provocate, comunque la notizia della sua morte ha spezzato il cuore a tutti.

Bruno Arena era assente da molto tempo dalla scena televisiva a causa di un aneurisma le cui complicazioni lo bloccato negli ultimi nove anni, spesi ad affrontare la malattia fino al momento della morte. A stargli spesso accanto in questi anni c’è stato Max Cavallaro, amico di sempre nonché l’altra metà del duo comico Fichi d’India di cui Bruno faceva parte. Ma chi gli è stato accanto fino alla fine è stato sicuramente il figlio Gianluca che di recente ha raccontato qualcosa della dipartita di suo padre che ha commosso tutti.

Sono passati pochi giorni dalla scomparsa di Bruno Arena e di recente Max Cavallari accompagnato dalla moglie di Arena e dal figlio Gianluca hanno concesso un’intervista a Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo. Nel corso del loro intervento si sono ricordati molti aneddoti della vita privata e professionale di Bruno Arena, cose che hanno commosso il pubblico della trasmissione. Alcuni di questi ricordi felici sono capitati perfino negli ultimi faticosi anni dopo l’aneurisma.

Il ricordo straziante di Gianluca Arena

Gianluca Arena ha ricordato davanti a tutti del momento in cui ha saputo della morte del padre, facendo letteralmente sciogliere in lacrime la platea. “Mia madre ha il brutto vizio di chiamare di notte, io le ho sempre detto di non farlo perché mi fa spaventare. E quella notte è arrivata la chiamata ma io l’ho capito subito che era diverso, l’ho sentita proprio mentre raccoglieva il coraggio per dirmi che papà non c’era più. E non smetterò mai di ringraziarla per il modo in cui lo ha fatto”.

Dopo le commoventi parole di Gianluca è intervenuta sua madre chiedendo di continuare a parlare di Bruno affinché possa vivere nel ricordo di chi lo ha amato. Poi ha aggiunto che non dimenticherà mai tutto l’amore che si sono dati in questi anni e proprio nel ricordo di questo amore, ha detto, saprà trovare la forza di andare avanti.

Di sicuro madre e figlio, accompagnati da Max Cavallari hanno regalato dei momenti davvero belli e commoventi legati al compianto Bruno. Dai loro racconti ne è uscito un uomo che amava il teatro e la comicità, soprattutto il lavoro con il suo più caro amico Max, ma anche un uomo che amava molto la sua famiglia.

Anche Max Cavallari si è commosso in più di un’occasione nel ricordare l’amico scomparso e per lui già da diversi anni il lavoro è cambiato senza la sua metà artistica.