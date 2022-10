Samantha De Grenet, dalla scoperta del tumore alla situazione drammatica: ecco come si è ridotta

Samantha De Grenet ha di recente dovuto affrontare una drammatica verità, ha scoperto di avere un tumore, si è toccata in una zona delicata e così si è resa conto di qualcosa che non andava. Ma quali sono le condizioni di salute dell’attrice?

Samantha De Grenet è una delle attrici e showgirl più note nel mondo dello spettacolo che abbiamo conosciuto come modella nel programma di Rai 1 del 1987, Donna sotto le stelle e al cinema con l’unico film al quale ha preso parte, Ragazzi della notte di Jerry Calà del 1995.

La sua carriera si è poi svolta prevalentemente in televisione con la partecipazione a programmi di vario genere tra i quali ricordiamo: Bellissima, Bazar, Beach Party, Candid & Video show, Il 44° Festival di Castrocaro, la prima edizione del reality La talpa (2004) e più di recente Grande Fratello Vip 5 e Avanti un altro! Pure di sera, come concorrente.

La vita della show girl è sempre stata piena di occasioni importanti e di cose interessanti e non si penserebbe mai che una giovane donna, bella e famosa come lei possa avere problemi comuni, vicini a quelli di una persona normale, invece è proprio così. Certe cose come una difficile malattia non guardano in faccia a nessuno e non fanno distinzione di sesso, etnia o estrazione sociale. Così un dramma come quello del tumore è stato affrontato anche da Samantha De Grenet.

Il tumore che Samantha ha dovuto affrontare è molto aggressivo e colpisce ogni anno molte donne, ma di che tipo di malattia si tratta?

Samantha De Grenet colpita da un tumore al seno

La storia fu resa nota nel 2020 quando nel corso di un’intervista a Domenica Live, Samantha De Grenet rivelò di avere un tumore al seno e di essersene accorta circa due anni prima: “Ero tranquilla, l’estate del 2018. Avevo organizzato per andare a farmi una vacanza in Sardegna con mio figlio e una mia amica. Prima di partire per quella vacanza, stavo in barca con degli amici e mi sono sentita un nocciolo duro, come se fosse un sassetto immobile. E la mia amica mi ha detto ‘Samantha prima di partire vai a farti un controllo così sei più serena’”.

Samantha si recò subito a fare una visita di controllo e fu in quell’occasione che scoprì la verità, si trattava di un tumore al seno: “La mia dottoressa, senza girarci troppo intorno, mi ha detto che avevo un tumore. E che dovevo operarmi immediatamente. È stato come un pugno in faccia. Sono uscita dallo studio medico e, salendo sul motorino, ho iniziato a piangere tutte le mie lacrime”.

Oggi Samantha è guarita, dopo aver affrontato la battaglia contro il tumore al seno ed essersi ripresa, dovendo ovviamente fare tutti i controlli del caso, ma da come ha parlato la donna sembra essere fuori pericolo. Anche lei oggi si è fatta portavoce della prevenzione del tumore al seno, proprio per esserci passata in prima persona.