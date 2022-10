Ufficiale: Francesco Totti e Noemi Bocchi insieme: arriva l’anello! Ilary è infuriata!

La coppia più chiacchierata di quest’anno si mostra in pubblico con qualcosa di davvero speciale. Noemi e Francesco non si nascondono più ed Ilary va fuori di testa!

Francesco Totti, dopo quella famosa intervista al veleno rilasciata al Corriere della Sera, non nasconde più la sua relazione con la bella Noemi Bocchi. I due non solo si mostrano felici agli occhi dei fotografi ma mettono in mostra qualcosa di unico e speciale che ufficializza un’unione già solida e già avviata.

Con la flower designer Totti ha iniziato una relazione in corrispondenza del Capodanno 2021 dopo che con sua moglie Ilary Blasi le cose sono definitivamente precipitate. I due hanno iniziato a frequentarsi in amicizia ma successivamente tra loro il rapporto è diventato sempre più serio tanto da far traballare definitivamente il matrimonio con la conduttrice.

La relazione tra Totti e la Bocchi è partita in sordina e la coppia ha cercato spesso di fuggire dal gossip soprattutto per proteggere la privacy dei rispettivi figli. L’intervista bomba di ormai un mese fa, però, ha interrotto questo atteggiamento e Francesco e Noemi vogliono viversi senza più scappare.

Secondo i racconti dei presenti, al compleanno di Francesco Totti, Noemi Bocchi è stata praticamente perfetta. Ha organizzato una bellissima cena a sorpresa con gli amici più stretti di Francesco, quelli che con molta probabilità Ilary aveva contribuito ad allontanare.

In più, c’erano i figli di entrambi ed insieme hanno festeggiato in uno dei ristoranti più importanti per Totti: L’Assunta Madre di Roma, il luogo in cui, un tempo, quasi vent’anni fa Francesco aveva chiesto a Ilary di sposarlo.

Adesso, però, arriva un’immagine che lascia tutti di stucco ma che testimonia come l’ex calciatore sia andato avanti e che la relazione con Ilary Blasi sia terminata per davvero.

La foto che incastra Noemi e Francesco

Il pupone e la sua nuova fiamma sono stati pizzicati da Chi, il giornale diretto da Alfonso Signorini, durante una cena e sono apparsi molto sorridenti. Con loro c’era anche la figlia più piccola di Totti, Isabel ma anche qualcos’altro che ha incuriosito tutti.

Francesco Totti con Noemi fa sul serio e la loro relazione si ufficializza con il passare del tempo. L’ex calciatore ha addirittura acquistato una casa nei pressi di Roma Nord per stare più vicino alla sua compagna abbandonando gli storici posti in cui è cresciuto.

Questa storia, insomma, sembra essere l’ancora di salvezza per Totti che è pronto, allo stesso tempo, ad affrontare una dolorosa e lunga battaglia legale con Ilary la quale si sta dimostrando decisa a riappropriarsi dei suoi beni costosi, ora apparentemente scomparsi.

Nelle foto pubblicate da Chi c’è un dettaglio che non passa inosservato per i due piccioncini: un anello vistoso sulle mani di entrambi. È sicuramente il segnale della solidità del legame tra loro e che i due, ormai, fanno non solo coppia fissa ma hanno l’intenzione di costruire una nuova famiglia insieme.