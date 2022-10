Elisa Esposito: “Stavo per morire”, il terrificante racconto della prof di corsivo. Scoppia in lacrime

Elisa Esposito, tra le tiktoker più famose d’Italia, nota a tutti come la “prof di corsivo”, ha condiviso un segreto molto personale e doloroso coi suoi fan. La confessione è stata scioccante

A volte condividere certi segreti fa male, non è semplice. Nemmeno se si è una TikToker famosissima che passa il tempo a condividere contenuti sui social e vive dei video che realizza. Elisa Esposito ha tolto per un attimo la “maschera” di prof di corsivo e ha parlato di un dramma terribile che l’ha colpita.

La ragazza è diventata famosa su TikTok in pochissimo tempo: un successo incredibile nato dalle sue “lezioni di corsivo”, video in cui Elisa spiega ai suoi follower come parlare in corsivo. Si tratta di un modo di parlare che esagera quello dei giovani di Milano, quasi prendendoli in giro. Le sue lezioni hanno fatto il boom di visualizzazioni e in neanche un mese la ragazza è diventata un’influencer seguitissima.

Elisa vive a Milano e ha saputo cavalcare l’onda del fenomeno del corsivo per ottenere la fama. Oggi il suo profilo TikTok ha raggiunto gli 800 mila follower e quello Instagram ne ha quasi 300 mila. Spesso la ragazza è stata oggetto di numerose critiche sul web.

Elisa Esposito: non respirava più

Elisa Esposito ha deciso di aprirsi e raccontare un episodio che l’ha turbata profondamente. È una cicatrice che la ragazza di soli 20 anni si porta dietro fin da quando era in fasce: un dramma che ha vissuto in prima persona e che ha spaventato tutta la sua famiglia.

In uno dei suoi ultimi video ha spiegato cosa le è successo e i suoi fan le hanno dimostrato subito supporto e vicinanza. “Stavo per morire, ho rischiato di diventare cieca” ha detto, quasi in lacrime. “Questa è una parte di me che non vi ho mai raccontato, ci tengo”.

Sì perché Elisa ha sempre parlato di sé senza mai entrare nei dettagli importanti della sua vita, sapendo mantenere separate la sua occupazione e le sue questioni personali. Forte dell’appoggio dei fan, però, alla fine ha deciso di aprirsi e raccontare la sua esperienza. “Sono passati 20 anni da quel giorno, la cicatrice c’è ancora e la porto con tanta felicità, ormai fa parte di me, anche se tendo a nasconderla spesso”.

La tiktoker ha spiegato che quando era ancora nel pancione, sua madre non sentiva più il cordone ombelicale. Questo si era infatti annodato al collo della bambina, che ha rischiato di soffocare. I medici hanno quindi praticato un taglio cesareo con estrema urgenza e sono riusciti a salvarla. Elisa appena nata pesava appena 2kg.