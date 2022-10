Pamela Prati: il caso Caltagirone: “Mio figlio e quel tumore…”, dichiarazioni shock. Accusate le manager

Pamela Prati di nuovo al centro delle notizie per il caso Mark Caltagirone: questa volta emergono dettagli shock che coinvolgono un minore e la storia di un bambino malato di tumore. In attesa della prima udienza la storia si arricchisce di drammatici segreti

La storia di Pamela Prati e Mark Caltagirone sembrava ormai conclusa, invece negli ultimi giorni sono emersi dettagli raccapriccianti legati al presunto figlio dell’imprenditore, il piccolo Sebastian. I genitori del minore hanno accusato le due ex manager della showgirl di aver usato l’immagine del bambino per i loro scopi.

La storia è davvero drammatica, mai nessuno si sarebbe aspettato un risvolto del genere. Il 1° febbraio 2023 ci sarà la prima udienza del processo che vede citate a giudizio Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo, le due ex manager della Prati. L’accusa è per il reato di sostituzione di persona: le due avrebbero usato foto e video di un minore fingendo che fosse il figlio di Mark Caltagirone.

L’accusa è stata mossa proprio dai genitori del figlio, che nel 2019, anno in cui scoppiò il caso del matrimonio inesistente, si accorsero che il bambino era rimasto coinvolto nella “truffa” della finta relazione tra la showgirl e l’imprenditore.

Pamela Prati, Sebastian e il tumore

I genitori del piccolo, in particolare sua madre, avrebbero conosciuto Perricciolo e Michelazzo nel 2011. La prima avrebbe chiesto più volte alla donna di iscrivere suo figlio alla loro agenzia di spettacolo. L’inserimento sarebbe avvenuto poi nel 2016, quando il piccolo aveva 8 anni.

Nella denuncia dei genitori si legge che le due ex manager avrebbero chiesto al piccolo di registrare qualche video in cui doveva interpretare un bambino malato di tumore per un ruolo in una fantomatica fiction, ovviamente mai andata in onda. La trama vedeva per l’appunto Sebastian, con gravi problemi di salute, preso in affido da un ricco imprenditore e sua moglie, sempre lontana per motivi di lavoro.

Eliana e Pamela Perricciolo hanno chiesto diversi video al bambino per interpretare scene diverse; una volta, addirittura, il piccolo è stato coinvolto per una scena in esterna, girata alla stazione Termini di Roma. I genitori, conoscendo il lavoro delle due manager, non hanno mai sospettato di nulla fino al 2019, quando è esploso il caso Caltagirone ed è venuto fuori il fantomatico figlio malato dell’imprenditore.

Sono nati così i primi sospetti che hanno portati poi alla denuncia verso le due. Le ex manager hanno negato il coinvolgimento del piccolo nella vicenda, ma non hanno mai chiarito quale fosse la fiction per cui il bambino stesse recitando. “Non si ferma qua, a febbraio andremo avanti. Spero che quello che deve succedere, succeda“ ha detto la Michelazzo a proposito della questione.