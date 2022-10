Pamela Prati, “Sono stanca, ti smaschererò”: la Michelazzo svela tutta la verità sul caso Caltagirone

La storia di Mark Caltagirone e Pamela Prati torna di nuovo alla ribalta dopo che Eliana Michelazzo, ex manager della showgirl, ha minacciato di dire tutta la verità alle telecamere di Verissimo.

Pamela Prati di nuovo al centro delle notizie per il caso Mark Caltagirone. La storia del finto fidanzato che aveva appassionato tutta Italia ha nuovi risvolti svelati dall’ex manager della showgirl, Eliana Michelazzo. La donna ha detto che parlerà ai microfoni di Verissimo per svelare la verità.

Ci sono ancora tanti punti oscuri da comprendere a cui neanche i seguaci della showgirl hanno mai creduto. Secondo Pamela Prati sono state Eliana e Pamela Perricciolo a fingersi Mark e prenderla in giro, facendole persino credere che si sarebbero sposati.

Nell’ultima puntata del Grande Fratello VIP Pamela ha parlato a lungo con Signorini del caso che l’ha vista protagonista qualche anno fa, esprimendo tutto il suo dispiacere e la sua rabbia per la sofferenza che le due donne le hanno causato.

Pamela Prati, Eliana Michelazzo dirà tutta la verità

Eliana Michelazzo, ex agente di Pamela Prati insieme a Pamela Perricciolo, non è d’accordo con la storia della showgirl. La Prati ha sempre accusato la due di averla presa in giro e di aver architettato la storia di Caltagirone per giocarle un terribile scherzo.

La showgirl ha sempre raccontato di essere rimasta distrutta da questa finta relazione e di aver creduto fino all’ultimo nell’amore del fantomatico uomo. Ma Eliana Michelazzo non ci sta e sostiene che la donna ha sempre saputo che Caltagirone non esisteva.

Dopo le parole della showgirl al grande fratello, la Michelazzo ha dichiarato: “Il tempo sarà galantuomo. Ne sono certa. Grazie a tutti. Non dico nulla! Però buttare merda su di me no, non ti ho denunciata perché sono rispettosa, però sono stanca. Io sono io, punto Ah dimenticavo, esci quella che sei, che lì dentro non sei tu! Ciao!”.

Anche i telespettatori non sono troppo convinti della vicenda: ci sono molte cose che non tornano dall’epoca dei fatti, come la paparazzata della Prati col fidanzato e la telefonata di Caltagirone a Live – Non è la D’Urso.

Eliana, a tal proposito, aveva dichiarato: “Pamela Prati sapeva che Mark Caltagirone non esisteva. Visto che non mi ha mai risposto si vede cha ha la coscienza sporca. Si è fatta paparazzare con una persona che sapeva benissimo che non era il Mark Caltagirone che aveva visto perciò a questo punto è ovvio che sapeva tutto”.

E ora sembra che Eliana sia pronta a svelare tutta la verità in televisione. Lo ha rivelato Giuseppe Candela su Dagospia, dicendo che la Michelazzo è stata avvistata vicino agli studi di Colono Monzese e che sarà ospite di Silvia Toffanin.