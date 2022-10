“Belen è trans e Luna Marì non può essere sua figlia” | L’agghiacciante confessione fa rabbrividire

“Belen Rodriguez non è la madre di Luna Marì. Anzi, è pure transessuale” così recita il video di una tiktoker che in poche ore diventa virale. La notizia prende credito e mette il paese in subbuglio: è forse questa la fine che farà la stampa italiana?

Una bugia e un profilo Tik Tok: basta questo per dare una fake news e farsi credere. Il trucco sta nel raccontarla bene. Ed è proprio quello che ha fatto Tatiana Sova, 29enne di origine moldava, che sul suo profilo TikTok, seguito da oltre 16mila follower. “Sono una ragazza di 29 anni, vittima di traffico di organi in due ospedali”, questa la sua spaventosa biografia sui social.

“Ho sporto varie denunce in merito agli interventi illegali… ma le procure proteggono gli ospedali. Chiedo a tutti gli organi competenti di sbloccare questa resistenza”, afferma Tatiana. “Chiedo a tutte quelle persone che guarderanno questo video di condividerlo, prima che sia bloccato, e far conoscere quello che mi è successo…”.

La ragazza ha raccontato tutta la sua storia, o almeno, la sua versione delle cose… “Il 13 ottobre 2020 vengo operata da chirurghi plastici, che asportano illegalmente organi e parti sane dal mio corpo, compresi ovociti e gameti, che servono a procreare figli. Ho il dubbio – e infatti non è finita qui – che qualcuno dei miei ovociti e gameti siano stati utilizzati da Belen Rodriguez per la procreazione assistita”.

Ma tra i numerosi video postati dalla ragazza, uno, in particolare, ha avuto grande successo. Si tratta di quello in cui afferma che “Belen è transessuale e Luna Marì non è sua figlia”.

“Io sono la madre biologica di Luna Marì. Tu sai che Belen Rodriguez non è nata donna, e che di natura non possiede l’utero e nemmeno le ovaie”, afferma la ragazza. Secondo la delirante tesi, De Martino avrebbe già da sventolare un figlio – Santiago.

“Per questo motivo – continua – avete fatto degli accordi e inscenato una finta gravidanza, comprando illegalmente ovociti rubati per procreare mia figlia Luna Marì. Tu e Belen avete usato una madre surrogata per far nascere mia figlia, per questo motivo è stato chiuso un intero reparto… Quello che avete fatto in Italia è un reato. Quindi fate finta di non sentire…”

“State tenendo illegalmente Luna Marì, non me la volete restituire, perché è la vostra Cenerentola. Voi sfruttate la bambina da quando è nata, e la fate lavorare sui social. Questa bambina vi mantiene e vi dà visibilità…

Luna Marì non assomiglia per niente a Belen Rodriguez, questa bambina è uguale identica a me”. E, infine, la donna si dice disposta a sottoporsi all’esame del DNA.

Una notizia falsa bella e buona, che però è stata trattata proprio come una notizia. È questo l’abisso in cui finirà la stampa italiana? La professione del giornalista – con tutta l’autorevolezza che il ruolo dovrebbe portare con sé – smetterà forse di esistere?