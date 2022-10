Regina Elisabetta, ecco a chi vanno i suoi gioielli: proprio lei l’erede! La notizia sconvolge tutti

Con la morte della regina Elisabetta II un intero popolo è rimasto senza la sua guida storica. Ora, dopo il lutto e il ricordo della sovrana, c’è la questione eredità da risolvere: ecco a chi sono andati tutti i gioielli reali.

La morte della regina Elisabetta II ha lasciato un vuoto enorme nel cuore di molti. Non solo in quello del suo popolo, ma anche in quello di chi l’ha sempre amata e rispettata da lontano, in ogni parte del mondo. Ora che se n’è andata e Carlo III ha preso il suo posto, i suoi gioielli sono stati ereditati dall’unica persona ritenuta degna.

La dipartita di Elisabetta ha creato un po’ di scompiglio nella famiglia, ma Carlo ha dimostrato, per ora, di riuscire a mantenere le redini dei reali. Molte cose sono cambiate e molte ancora ne dovranno cambiare.

Purtroppo, però, chi sperava in un riavvicinamento di Harry e Meghan alla famiglia è rimasto deluso: i due hanno partecipato alle cerimonie ufficiali, ma c’era tensione tra i due fratelli e soprattutto tra la coppia e re Carlo. Il nuovo sovrano ha deciso di non accogliere i due tra le mura reali, e ha augurato a suo figlio e alla consorte una vita felice, ma oltreoceano.

Regina Elisabetta, i gioielli ereditati proprio da lei

Tra le eredità più importanti della famiglia reale ci sono i gioielli indossati dalla regina per quasi un secolo. Si tratta di uno dei simboli più importanti dei reali, e per questo motivo devono essere ereditati da una persona degna di indossarli.

La regina ha deciso di lasciare tutti i suoi gioielli alla moglie di William, Kate Middleton. L’ex duchessa di Cambridge è stata ritenuta la più degna di indossare anelli, spille e collane della defunta regina, e ora sarà lei a custodirli e sfoggiarli durante le cerimonie più importanti.

Kate ora ha ricevuto il titolo di principessa del Galles, onorificenza che prima era della compianta Lady Diana. Kate è stata sempre amata e rispettata dalla famiglia, fin da quando lei e William erano fidanzati, per questo la regina l’ha scelta come ereditiera dei gioielli. Tra questi ci sono gli orecchini di perla che indossava sempre Elisabetta e le spille floreali.

Il suo è un ruolo importante, perché in futuro sarà la regina consorte e regnerà sul paese insieme a William. Nessuno ha avuto mai dubbi sul suo ruolo: Kate è amata e rispettata non solo dalla famiglia reale, ma anche da tutto il popolo, e sarà di certo in grado di reggere il peso delle sue responsabilità.