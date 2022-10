Re Carlo III, nuovo affronto a Harry: “Umiliazione pubblica imperdonabile” | trema la dinastia inglese

Si complicano i rapporti tra Re Carlo III e suo figlio Harry: questa volta il sovrano ha fatto un gesto umiliante per il figlio, che difficilmente potrà essere perdonato. Ecco cosa è successo.

Si sa, tra Harry e il padre, attuale Re d’Inghilterra, non scorre buon sangue: forse il figlio è rimasto troppo deluso dalla relazione con Camilla, forse credeva che il padre avrebbe preso le sue difese prima di partire per gli States…

Insomma, la situazione non è facile, ma una cosa è chiara: Harry è molto arrabbiato e pronto a pubblicare il famoso e temuto libro delle rivelazioni, che potrebbe mettere in subbuglio l’intera storia della monarchia inglese e cambiare le cose per sempre.

Questa volta, però, a colpire è stato Re Carlo III: il sovrano ha preso una decisione che ha sconvolto i sudditi, che l’hanno interpretato come un’umiliazione pubblica nei confronti del figlio. Difficilmente Harry perdonerà questo smacco e, forse, gli ha dato l’input per pubblicare ufficialmente il libro. Vediamo cosa è successo.

Lo smacco di Re Carlo III

Il futuro della monarchia inglese non è ancora scritto, ma, secondo un provvedimento, emanato da re Giorgio:

“I figli di tutti i sovrani del regno, i figli dei figli maschi, e il primo nipote nato dal primogenito del principe di Galles avranno e manterranno per tutta la vita il trattamento di altezza reale”

Nonostante questo, tutto potrebbe cambiare, soprattutto con un libro delle rivelazioni all’orizzonte, che ogni giorno minaccia il futuro del regno costruito – anche – dalla Regina Elisabetta.

Ma qual è il gesto di Carlo che farà, con tutte le probabilità, infervorire suo figlio Harry? Per chi se lo stesse chiedendo, si tratta dell’incoronazione.

Come già dichiarato dallo stesso sovrano d’Inghilterra, sarà una cerimonia molto sobria e poco magistrale. Insomma, un’incoronazione contenuta, che ha diviso l’opinione pubblica: molti sudditi, infatti, sono rimasti delusi da questa decisione.

Come se non bastasse, si è aggiunto un attacco pubblico ad Harry: la cerimonia, infatti, avverrà il 6 maggio. Così è stato deciso. E sapete che giorno è? È il compleanno di Archie, primogenito di Harry e Meghan.

Molti parlano di un’umiliazione pubblica: tra tutte le date disponibili, infatti, è piuttosto ambiguo che Re Carlo III abbia scelto proprio il giorno del compleanno del nipote. È stato forse un tentativo di rubare la scena? Molti pensano che sia una frecciatina reale per dimostrare alla coppia di ribelli il suo potere. O, forse, un’intimidazione a non pubblicare quel libro. Nessuno può saperlo.