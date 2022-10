“Tanta sofferenza”. Spunta la verità su Valentina Ferragni e la fine della storia con Luca Vezil

Dopo quasi 9 anni insieme Valentina Ferragni e Luca Vezil si sono detti addio. I due lo hanno annunciato insieme sui social, condividendo un messaggio coi loro fan.

Dopo quasi 9 anni d’amore condivisi sui social coi fan della coppia, Valentina Ferragni e Luca Vezil si sono lasciati. Lo hanno comunicato sui rispettivi profili Instagram ai propri fan, spiegando che la relazione era arrivata al capolinea.

Sorella minore della più conosciuta Chiara, Valentina Ferragni è una designer di gioielli e influencer. Anche lei è tra i profili di lifestyle più seguiti al mondo: il suo account Instagram conta milioni di follower. Valentina condivide spesso foto delle sue creazioni e soprattutto dei suoi viaggi insieme all’ormai ex fidanzato Luca.

Luca Vezil è invece un appassionato di moda e fotografia e anche lui è tra gli influencer più seguiti. Il ragazzo ha infatti intrapreso la carriera di modello e fashion blogger. Ma queste non sono le sue due uniche passioni: Luca si è laureato come igienista dentale all’Università degli studi di Genova. Il ragazzo alla fine ha comunque deciso di seguire la carriera sul web e nella moda.

Valentina Ferragni e Luca Vezil, ecco perché si sono lasciati

I fan della coppia speravano che i due fossero ormai vicini al matrimonio e non vedevano l’ora di vederli mentre si scambiavano le promesse. Purtroppo alla fine le cose non sono andate così e i due si sono salutati, intraprendendo strade diverse.

Come mai si sono lasciati? Valentina e Luca hanno comunicato la rottura tramite le storie Instagram, pubblicando le stesse parole: “Dopo tanti anni condivisi insieme io e Luca abbiamo deciso di intraprendere due strade separate. Siamo cresciuti insieme e ci unirà sempre un grande affetto e rispetto per quello che siamo stati. Vi chiedo di comprendere e di rispettare la nostra decisione che come potete immaginare è stata tanto sofferta”.

La notizia, come si può ben immaginare, è stata un fulmine a ciel sereno per i fan. Nessuno si sarebbe mai aspettato che una coppia tanto longeva finisse da un momento all’altro. Non si conoscono ancora le motivazioni dietro la rottura, ma dalle loro parole sembra che ci siano scelte di vita molto diverse.

Il motivo potrebbe avere a che fare col nuovo lavoro di Luca. A inizio agosto il ragazzo aveva scritto di aver ricevuto un’importante proposta lavorativa e che, per questo motivo, avrebbe passato le vacanze lontano dalla sua ragazza. “Per quest’estate avevamo pianificato un viaggio incredibile ma, di fronte a questa opportunità, non ha battuto ciglio quando le ho detto che sarebbe stata proprio nel periodo della nostra vacanza”.