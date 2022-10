Bufera su Charlene di Monaco: “Sfigurata dal bisturi, irriconoscibile” | le foto

Charlene di Monaco è tornata a palazzo Grimaldi completamente diversa in viso. Il bisturi l’ha sfigurata e i sudditi faticano a riconoscerla. Ecco cosa è successo in questo periodo di assenza e quali sono le foto incriminate.

La moglie del Principe Alberto è finalmente tornata a Palazzo Grimaldi dopo aver passato qualche tempo lontano dai riflettori reali. La sua assenza ha incuriosito e allo stesso tempo insospettito molti e sono state fatte le più varie supposizioni.

Negli ultimi tempi infatti sono state pubblicate pochissime foto nelle quali si vedeva il volto di Charlene. Molti avevano intuito che stessi cercando di nascondersi, ma non era ancora chiaro il motivo.

Oggi sappiamo perché lo faceva: sembra che la principessa abbia abusato eccessivamente del potere del bisturi, rendendosi irriconoscibile agli occhi dei sudditi. Ma è questa la verità? E se si, perché l’ha fatto? Ecco spiegati tutti i dettagli sulla faccenda.

In molti si chiedevano per quale motivo Charlene di Monaco non si facesse vedere da tempo: non sono i sudditi ma anche la stampa, come ad esempio la rivista Neue Post che in tempi non sospetti aveva scritto un articolo a riguardo.

La principessa è sparita dalla circolazione per volare a Dubai dove si è sottoposta a un intervento di chirurgia molto invasivo sul suo corpo. Il tempo del suo soggiorno in clinica si è dilungato di molto e i sudditi pensavano che l’intervento fosse andato male e che non avrebbe più rivisto la principessa in viso.

In realtà, secondo quanto dichiarato dai medici, la sua permanenza in clinica si è prolungata per volontà degli specialisti, che avevano bisogno di più tempo per guarire l’infezione contratta dalla principessa durante il suo soggiorno in Sud Africa.

Lo stesso Principe Alberto, intervistato da Paris Match, ha smentito l’ipotesi dell’intervento chirurgico andato male dicendo che sua moglie era davvero debole per via di quanto accaduto in Sud Africa.

Secondo l’opinione di altri, invece, l’allontanamento della principessa testimoniava una crisi matrimoniale in corso tra i due sposini, che avrebbe messo a repentaglio l’intera dinastia.

Ora Charlene di Monaco è tornata a farsi vedere e non ha paura di dire la verità. Allo stesso tempo, però, è rimasta molto delusa dall’insinuazioni sul proprio matrimonio e sul proprio aspetto sfigurati. Finalmente si è mostrata in viso in tutta la sua bellezza, smentendo con evidente tutte le ipotesi di interventi chirurgici finiti male alimentate durante questi mesi di assenza dalla vita pubblica.