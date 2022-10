Brutto incidente per Chiara Ferragni: fan preoccupati, ora ha finalmente raccontato la verità

Chiara Ferragni è stata vittima di un incidente e ha voluto raccontare in prima persona l’esperienza nei minimi dettagli. Inizialmente l’imprenditrice digitale voleva mantenere il silenzio ma poi ha deciso di raccontare tutto. Ecco cosa è successo.

Chiara Ferragni, un nome che non ha bisogno di presentazioni, l’imprenditrice digitale numero uno, colei alla quale tutti si sono ispirati per svolgere lo stesso mestiere. La storia è nota, Chiara Ferragni era una giovane ragazza appassionata di moda che amava condividere i suoi outfit attraverso i suoi canali social e che pensò di aprire un blog, The Blonde Salad, nel quale parlava di moda a trecentosessanta gradi e poteva liberamente esprimere il proprio gusto, parlando di ciò che le piaceva. Era il 2009 e da allora Chiara Ferragni di strada ne ha fatta.

Circa un anno dopo la fondazione del blog che ebbe un grande successo di pubblico, Chiara Ferragni fu coinvolta da un brand di scarpe per il quale doveva svolgere il ruolo di designer. Da quel periodo iniziale la carriera di Chiara e la sua stessa immagine sono state sempre in crescita e i numerosi successi l’hanno portata a diventare quello che è oggi: un brand a tutti gli effetti.

La storia di Chiara Ferragni sembra una favola anche nella vita privata, ha vissuto la storia d’amore che tutti sognano, si è innamorata di Fedez, il rapper che la conquistò con una canzone, la hit estiva del 2017, Vorrei ma non posto, in coppia con J-Ax dove veniva menzionata proprio Chiara Ferragni. Come si suol dire galeotta fu la canzone, da uno scambio di messaggi su Snapchat al matrimonio avvenuto quando i due avevano già avuto il loro primo figlio Leone.

Oggi i due sono ancora molto innamorati e hanno una seconda figlia, nata nella primavera del 2021, Vittoria che insieme al fratellino è protagonista di molti momenti famigliari condivisi dalla coppia di genitori più seguita del web. Infatti sembra di assistere a una serie Tv e non è un caso che Amazon Prime abbia deciso di produrre una serie su di loro: The Ferragnez.

Chiara Ferragni vittima di un incidente

Come sappiamo Chiara Ferragni condivide contenuti sulla propria vita e il proprio lavoro continuamente e quindi è sempre sotto l’occhio attento dei suoi fan che notano ogni minimo cambiamento nel comportamento oppure nell’aspetto dell’imprenditrice. Proprio negli ultimi giorni Chiara si presentava in video sempre con gli occhiali da sole tanto da far insospettire i fan.

Quegli occhiali avevano una ragione precisa che non aveva niente a che fare con la moda o la promozione di un brand ma proprio con l’incidente di cui è stata vittima. Come abbiamo detto, inizialmente Chiara ha voluto mantenere il silenzio, preferendo non parlare dell’accaduto ma poi ha deciso di raccontare tutto.

Nell’ultimo periodo, come avrete visto nelle molte riviste e i molti blog di moda Chiara Ferragni si trova a Parigi per la settimana della moda e, come da tradizione, il marito l’ha raggiunta con i figli per il solito giro a Disneyland.

Proprio i figli sono i protagonisti dell’incidente domestico in cui è stata coinvolta Chiara Ferragni che giocava con entrambi i figli sul pavimento quando uno dei due le ha messo incidentalmente un dito nell’occhio che si è arrossato, costringendola a portare gli occhiali da sole perché non riesce ad aprirlo del tutto.