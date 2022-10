Pamela Prati, decisione irrevocabile al GF Vip 7 | È bufera proprio per colpa sua

Pamela Prati in procinto di decisioni importanti dopo appena tre settimane nella casa del Grande Fratello Vip e, non ci crederete, si parla ancora del caso Mark Caltagirone.

Mark Caltagirone, un nome legato a un personaggio inesistente, intorno al quale è stata costruita una storia che ha alimentato il gossip per mesi. Eppure questa storia basata sul niente, ancora influenza molto la vita della sua protagonista in carne e ossa, Pamela Prati. La decisione che ha preso l’ex soubrette del Bagaglino ha lasciato tutti molto sorpresi.

Pamela Prati di sicuro sta vivendo la sua partecipazione al Grande Fratello Vip 7 come un’occasione di riscatto per la propria carriera ma soprattutto per l’immagine che ha dato di sé in pubblico negli ultimi anni. E in questi primi giorni la soubrette sembra godersi al meglio questa esperienza senza particolari difficoltà. M la decisione presa di recente ha sorpreso tutti.

Ma cosa è successo esattamente? Sembra che Cristina Quaranta durante una chiacchierata con Nikita Pelizon, ha svelato che Pamela Prati le avrebbe chiesto un favore e che le avrebbe fatto una confessione totalmente inaspettata. Da quanto si è potuto ascoltare, pare che il comportamento di Pamela Prati apparentemente sereno celi una serie di problemi di cui la soubrette non avrebbe parlato con nessuno.

Queste le parole estrapolate dal pettegolezzo fra Quaranta e Pelizon: “Vuole scappare per colpa di Mark Caltagirone”.

Cristina Quaranta spiffera tutto su Pamela Prati

Le parole di Cristina Quaranta durante questo pettegolezzo tra concorrenti della casa con Nikita Pelizon hanno riportato qualcosa di inaspettato che ha scioccato gli spettatori.

Insomma pare che Pamela Prati in realtà non stia bene e che voglia addirittura già lasciare la casa del Grande Fratello Vip 7: “Ma lo sai che Pamela Prati vuole andarsene? Ah lo sapevi anche tu. Io pensavo non fosse seria e invece vuole farlo. Prima mi ha chiesto di nominarla. Io ho detto che non l’avrei fatto perché avevo già la mia nomination. Le ho proprio detto ‘no mi dispiace ma io voto quello che penso’. Secondo me vuole scappare per il fatto di Mark Caltagirone. Non vuole affrontare l’argomento. Così se ne va e non ne parla. Lei ha proprio paura di questo”.

Dalle parole della Quaranta quindi si evince che la radice del problema sia ancora la questione su Mark Caltagirone e Cristina Quaranta ha poi commentato alcune cose capitate in puntata: “Quando si è raccontata la storia di Gegia e il fidanzato misterioso turco, Alfonso quando è entrato a chi ha chiesto l’unico parere? Bingo, proprio a lei e non è casuale. Ma hai sentito cosa le ha detto? Che Gegia non si deve illudere. La cosa non smonta!

Tutti vogliono sapere la verità, se si è fatta fregare o no da questo Mark Caltagirone. Lui non esiste, almeno Gegia poraccia la foto di un uomo turco ce l’ha! L’affare di Caltagirone è stato grosso. Pam è stata truffata, così dice, da due tipe, una era la Michelazzo, oddio Michela Lazzo? Insomma questa Michela e poi l’altra era la sua agente”.