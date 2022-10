Addio Fabio Fazio, la notizia che non avremmo mai voluto sentire. Spavento per i fan

Fabio Fazio e l’addio a Che tempo che fa: i fan sono preoccupati, le sue parole non lasciano spazio a interpretazione.

Non si può pensare a Che tempo che fa senza pensare automaticamente a Fabio Fazio: lo storico conduttore della trasmissione è ormai il volto del programma che accompagna il dopocena di migliaia di italiani. Di recente ha parlato del suo futuro e le sue parole hanno spaventato i fan.

La prossima edizione del programma sta per cominciare dopo la pausa estiva: la prima puntata andrà in onda tra pochi giorni, il 9 ottobre. I telespettatori non vedono l’ora di rivedere Fazio insieme a Luciana Littizzetto e tutti gli ospiti che ha invitato in trasmissione.

Fazio è anche un autore e produttore televisivo e conduce Che tempo che fa dal lontano 2003. Nella sua carriera ha presentato anche il Festival di Sanremo nel 1999 e nel 2000, e in seguito anche nel 2013 e 2014, edizioni per le quali è stato anche direttore artistico.

Il suo esordio è avvenuto quando era molto giovane, negli anni ’80, alla conduzione di Quelli che… il calcio dal 1992 al 2001. È proprio grazie a questo programma che ha raggiunto la fama e ha ottenuto un nutrito seguito di telespettatori. Prima di questa esperienza era stato sempre la spalla di qualche altro personaggio.

Molti si interrogano sulla sua vita privata, ma il conduttore è molto riservato. Fazio è sposato con Gioia Selis dal 1994 e con lei ha avuto due figli: Michele, nel 2004, e Caterina, nel 2009.

Fabio Fazio non si è mai sbilanciato sulla sua carriera televisiva, ma di recente ha raccontato dei suoi progetti futuri e sembra che Che tempo che fa non sia presente nei suoi piani.

Fabio Fazio, addio a Che tempo che fa

La coppia Fazio-Littizzetto è una delle più amate della televisione: da una parte c’è una persona molto tranquilla e paziente, dall’altra un vero e proprio vulcano. Un duo quasi comico che accompagna gli italiani per tutto l’autunno e l’inverno.

Ora per i fan di Fazio è arrivata una terribile doccia fredda: il conduttore ha parlato del suo futuro. “L’anno prossimo compirò 40 anni di carriera in TV, ma non ho nessuna voglia di invecchiare in televisione. Vorrei stare accanto ai miei figli, il futuro è loro” ha detto.

Il conduttore, arrivato a questo punto della sua carriera, sta riflettendo su ciò che vuole fare e ha messo in prima posizione la sua famiglia. 40 anni di lavoro in televisione sono tanti, e Fazio vorrebbe prendersi del tempo per godersi i suoi figli. Abbandonerà la trasmissione tanto amata? Staremo a vedere.