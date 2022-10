Antonino Spinalbese, dopo un anno esce allo scoperto: “Ecco perché ci siamo lasciati”

Antonino Spinalbese si lascia andare a diverse confessioni negli ultimi giorni e lo fa all’interno della casa più spiata d’Italia. Ha fatto una serie di confessioni sul rapporto con Belén e di recente ha rivelato una scottante verità sulla fine del loro rapporto. Ecco perché la storia è finita.

Antonino Spinalbese, ex Hair Stilyst, ora concorrente del Grande Fratello Vip 7 ha iniziato il suo percorso all’interno della casa più spiata d’Italia parlando della sua ex fidanzata, Belen Rodriguez e ha deciso di sfruttare le telecamere del reality per togliersi qualche sassolino dalla scarpa. Ecco i motivi della fine della loro storia.

Sono davvero pochi giorni che i concorrenti hanno messo piede nella casa del Grande Fratello Vip e fin ora sono andate in onda solo due puntate ma sono state sufficienti per Spinalbese per parlare della sua ex.

Eppure non molto tempo fa Spinalbese dichiarò di non essere interessato ai riflettori e alla televisione in generale, voleva solo dedicarsi al suo lavoro, eppure oggi lo troviamo addirittura fra i concorrenti del Grande Fratello Vip.

Sappiamo inoltre che la stessa Belén Rodriguez, che ai riflettori ci è decisamente abituata, non voleva che il padre di sua figlia Luna Marì partecipasse al reality dal momento che sicuramente avrebbe parlato del loro rapporto e infatti così è andata. Dopo neanche due settimane dall’inizio della trasmissione Spinalbese si è lasciato andare a una serie di confessioni.

Antonino Spinalbese, diciamocelo, non sarebbe conosciuto se non fosse per Belén e in un certo senso è grazie alla fama della sua ex se oggi si trova nella casa del Grande Fratello Vip. Nonostante il veto di Belén di non parlare di lei, Spinalbese ha comunque dato fiato alla bocca raccontando una serie di rivelazioni sulla sua storia d’amore appena conclusa. Ha svelato per esempio il motivo per cui tra loro è finita.

Antonino svela tutta la verità su Belen

Belen Rodriguez aveva già espresso la sua opinione sulla partecipazione del suo ex Antonino Spinalbese al GF Vip, e aveva dichiarato di non voler essere oggetto di discussioni all’interno della casa, per questo motivo la regia sta censurando alcune frasi pronunciate da Antonino durante le conversazioni con gli altri concorrenti.

La show girl quindi ha preso le distanze ma Antonino non resta in silenzio e parla molto del rapporto che aveva con Belén e di come sia finita tra di loro, evidentemente, senza avere alcun riguardo per le richieste della sua ex, nonché madre di sua figlia Luna Marì.

L’ultima sconvolgente confessione, per altro su una questione privata Antonino l’ha svelata nelle ultime ore sulla parte della storia più scottante: le motivazioni della separazione tra lui e Belén.

Ecco che cosa ha rivelato Antonino Spinalbese sulla fine della sua storia con Belén:

“Il mondo del parrucchiere mi ha portato a un incontro fatale. Abbiamo avuto una storia di circa due anni e mezzo. Perché ci siamo lasciati? Sicuramente io non c’entravo nulla con la sua vita e ovviamente neanche lei nella mia. Abbiamo cercato di andare oltre e pensare solamente a nostra figlia Luna Marì, ma non ha funzionato”.

Già in precedenza, prima di parlare nella casa del Grande Fratello, una confessione simile Antonino l’aveva fatta in esclusiva al settimanale Chi di Alfonso Signorini raccontando del loro incontro in estate e della passione esplosa così velocemente:

“Mi sono lasciato andare, lo stesso ha fatto lei. Inoltre, quando eravamo da soli stavamo benissimo, non ci mancava nulla ed eravamo felici. Le persone che sono accanto a me erano preoccupate per questo mio cambiamento di vita, avevano paura che fossi troppo esposto. Questo mondo ti può creare dei guai. Poi tra me e lei le cose sono cambiate, diciamo che è cambiato quello che volevamo e le differenze erano troppe”.

Spinalbese nella casa del Grande Fratello ormai va a ruota libera con le confessioni sulla sua ex, malgrado lei abbia chiesto di non essere citata e di non voler averci nulla a che fare e lei? Per il momento Belén non si è espressa sulla situazione e mantiene il silenzio.

Arriverà una risposta da Belé nelle prossime settimane? Non lo sappiamo, restiamo in attesa e continuiamo ad ascoltare le confessioni di Antonino che non si fermerà di certo qui. Intanto lei si gode la famiglia e il ritrovato amore con Stefano De Martino.