Grande Fratello Vip, il concorrente disperato: “Ho perso tutto”

Le sorprese non finiscono per questa nuova stagione del Grande Fratello Vip, un ex concorrente della casa più spiata d’Italia ha, infatti, chiesto di tornare nel programma.

Siamo entrati ormai nella terza settimana della settima stagione del Grande Fratello Vip e ne sono successe delle belle. Non a caso parliamo di uno dei programmi più seguiti nella storia della televisione nonché il reality numero uno di Canale 5, i cui contenuti possono essere seguiti ventiquattro ore al giorno.

Si sa che la maggior parte delle persone sono molto curiose della vita degli altri, l’essere umano medio ha una natura voyerista e per questo motivo programmi incentrati soprattutto su un gruppo di persone chiuse in una casa con tutto ciò che questa situazione comporta è un boccone troppo ghiotto per gli spettatori che vogliono sapere tutto dei loro personaggi preferiti.

Ma il GF Vip non è solo un modo per il pubblico di intrattenersi con le vicende private dei suoi concorrenti ma anche un’occasione di riscatto per i concorrenti stessi che nel caso del GF Vip trovano nella trasmissione di Canale 5 un’occasione di riscatto e una vetrina per ritornare sulla ribalta. Per questo motivo fa sempre gola partecipare a un programma tanto seguito e per tale ragione può capitare che qualche ex concorrente chieda di essere reintegrato come in questo caso.

Si tratta di Fabio Testi, l’attore che aveva già partecipato al programma in una precedente edizione e che ora chiede di poter rientrare nella casa. Come ricorderete Fabio Testi è un attore che ha raggiunto l’apice della fama e del successo negli anni Settanta e Ottanta. Testi aveva preso parte all’edizione del 2020 già condotto all’epoca da Alfonso Signorini. Il suo percorso fu anche brillante rispetto a quello degli altri concorrenti poiché fra tutti l’attore si portava dietro già un suo pubblico. In una recente dichiarazione ha quindi confermato la sua intenzione di tornare a partecipare al programma.

Fabio Testi: motivazioni economiche alla base della sua richiesta

Alla base della richiesta, forse insolita di Fabio Testi di ritornare al Grande Fratello Vip ci sarebbe una condizione economica che evidentemente non riesce a fronteggiare. Il suo è stato un appello rivolto ad Alfonso Signorini e agli autori del programma e provocato dai suoi problemi economici.

Ecco le sue parole circa la situazione: “Sarei pronto a partecipare nuovamente. È stata un’esperienza divertente. Certamente, stare a contatto con le persone h24 è bellissimo. Delle telecamere ci si dimentica subito e viene fuori la realtà e dunque chi è la persona. Io sono contento di mostrarmi come sono”.

Da queste parole non traspare però alcun riferimento alla sua situazione economica, ma in una seguente dichiarazione ha fatto chiaramente capire di non navigare in ottime acque, dal punto di vista economico. In pratica sembra che l’attore viva della sola pensione che ammonterebbe a 1.100 euro al mese. Si tratta certamente di una cifra modesta ma senz’altro dignitosa, forse però troppo bassa per l’attore, abituato a ben altre cifre in passato.

Alfonso Signorini accoglierà il suo appello? Staremo a vedere, di sicuro il fatto che la trasmissione vada in onda per ben sei mesi ha permesso già nelle passate edizioni di integrare lo staff con nuovi concorrenti.

Ma nella dichiarazione di Fabio Testi c’era anche una certa polemica perché l’attore ha detto di essere stato snobbato dai critici e che molti si sono dimenticati dei film che ha totalizzato nella sua carriera. I giornalisti si sono spesso concentrati sulla sua “carriera” di Playboy preferendo il gossip alla sua carriera. Tra le sue relazioni ce ne sono state alcune che erano colleghe nel mondo del cinema come Ursula Andress, Charlotte Rampling, Anita Ekberg, ed Edwige Fenech, tutti nomi anche molto importanti.