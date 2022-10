GF Vip, arriva l’abbandono: le immagini inedite

Sara Manfuso fuori dal Grande Fratello Vip. “È difficile perché io ci stavo bene qui dentro… dopo quello che è successo io non ci riesco”.

Queste le parole di Sara Mancuso un attimo prima di lasciare la casa del Grande Fratello Vip, una decisione presa a malincuore per la gieffina che sarebbe rimasta volentieri, ma evidentemente deve essere successo qualcosa che l’ha costretta a lasciare. Che sia accaduto tutto nelle ore di stop durante le quali la trasmissione è stata bruscamente interrotta? Ecco cosa sappiamo.

Sembra che Sara Manfuso abbia avuto una crisi in seguito a qualcosa accaduto dentro la casa del Gf negli ultimi giorni. Come sappiamo l’ultimo argomento super discusso intorno alla casa del Grande Fratello è stata l’uscita di Marco Bellavia, il quale aveva confessato i suoi problemi di depressione ricevendo a quanto pare una certa indifferenza. La decisione di Sara sembra dipendere da questo evento che legato a Bellavia e alla sua depressione.

La gieffina ha dichiarato di non voler tradire la sua storia e di voler restare coerente con se stessa, evidentemente dai discorsi che faceva, nei quali sottolineava che la maggior parte di loro aveva una sensibilità, si evince un riferimento al caso d bullismo e indifferenza subiti da Bellavia, il quale è stato anche menzionato dalla stessa Sara che ha detto di volerlo salutare una volta fuori.

A sollevare un caso intorno a Bellavia è stato proprio il conduttore, Alfonso Signorini e dopo tutte le polemiche sull’occasione persa di trattare temi seri come la depressione in un reality, ci sono state alcune ore di blackout nella giornata di mercoledì 5 ottobre e non appena la diretta è ripresa c’è stato l’addi di Sara Manfuso.

La Manfuso ha sottolineato che quanto è successo non la rappresentava e ne ha preso pertanto le distanze.

Perché Sara Manfuso ha lasciato il Gf

Per sapere come sono andate le cose bisogna tornare alla puntata di lunedì 3 ottobre del Grande Fratello Vip, durante la quale Sara Manfuso ha detto di aver cercato un contatto con Marco Bellavia, dal momento che aveva notato le difficoltà del concorrente.

Sembra poi che ci sia effettivamente riuscita a parlare con Bellavia ma ha poi detto di essersi resa conto che il compagno di viaggio aveva bisogno di un altro tipo di aiuto e che lei avrebbe potuto fare poco. Per questo motivo la ragazza ha deciso di non intervenire quando si sono verificati i fatti di alcuni giorni fa e per questo motivo quando è arrivato il momento delle nomination anche lei ha optato per Bellavia.

Rispetto al suo comportamento a dire la propria è stata Sonia Bruganelli che ha sottolineato il fatto che una sola chiacchierata non poteva fare miracoli e risolvere la questione dal momento che Bellavia era evidentemente in difficoltà.

Su questo commento Sara ha voluto rispondere, piuttosto arrabbiata: “Non accetto questi attacchi da te Sonia. Non ci si improvvisa psicologi o terapisti, ho molto rispetto per sofferenze di questo tipo, quindi sapevo di non poter andare oltre, ma Marco ha sempre trovato in me un appoggio”.

Subito dopo questa dichiarazione Sonia Bruganelli ha twittato un video dove si vede Sara Manfuso in dialogo con Eleonoire Ferruzzi e Alberto De Pisis e dove dice: “Siamo in televisione. Allora io gli ho detto: “Guarda per me Marco”, perché tra l’altro tutti quanti non lo sopportano. Io lo dico. Ho detto Marco perché francamente non si è integrato, ieri sera tutti in camera dicevano: “Non lo sopporto”.

E ho detto: “Questo sta nella casa del GF Vip non in un posto in cui curarsi”. Una dichiarazione che va in controtendenza con quanto detto dalla Manfuso per contrastare l’opinionista. Quest’ultima, poi, non ha potuto fare a meno di commentare in maniera sarcastica il suo addio scrivendo sui social “che grande perdita”.

Delle parole decisamente diverse rispetto alla sua dichiarazione, per altro sembra che la sospensione della diretta ci sia stata perché la produzione stava provando a convincere la concorrente a non abbandonare lo show, ma non c’è stato nulla fare e le parole di congedo che Sara Manfuso ha espresso prima di uscire sono state: “Non siamo tutti delle m***e. Non volevo tradire la mia storia, non siamo tutti delle m***e, quando esco voglio incontrare Marco”.