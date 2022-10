Flavia Vento, la showgirl parla con gli occhi pieni di paura: “Mi rapiranno”

Flavia Vento torna a far parlare di sé: sui social ha parlato degli alieni, dicendo di aver visto un UFO e credendosi la prescelta.

Flavia Vento sta decisamente facendo impazzire i suoi follower. La showgirl romana ha condiviso alcune affermazioni su Twitter che hanno scatenato il web. La soubrette ha parlato di UFO e di come lei sembri essere la prescelta dagli alieni.

Semplice desiderio di avere i riflettori puntati o convinzione reale? È questo che tutti si stanno chiedendo da quando la showgirl ha condiviso alcuni pensieri piuttosto controversi sul suo profilo Twitter. La donna si è lasciata andare a delle confessioni che rasentano l’assurdo e le persone si stanno chiedendo se ci creda davvero o sia tutta finzione.

Questo però non è l’unico motivo per cui si parla di lei: nell’ultima puntata di Striscia la notizia Flavia è stata “attapirata” da Valerio Staffelli in merito alla questione Totti-Ilary. La showgirl in passato era rimasta incastrata in uno scandalo con l’ex calciatore: il gossip li aveva accusati di aver trascorso una notte di passione insieme poco prima delle nozze di Totti con Ilary.

I due avevano respinto le accuse e la vicenda si era conclusa da sola poco tempo dopo. Oggi, mentre la guerra tra l’ex calciatore e la showgirl impazza, Staffelli ha deciso di incontrare Flavia per chiederle cosa ne pensa. Lei è rimasta sul vago, ma si è lasciata sfuggire una frase che potrebbe far tremare Ilary, e non solo.

Flavia Vento: “Ho visto un UFO”

In questi giorni il web è scatenato non solo per la questione della separazione più chiacchierata d’Italia, ma anche per le affermazioni di Flavia Vento. Gli utenti non hanno avuto pietà di lei e l’hanno colpita con tagliente ironia di fronte alla sue convinzioni.

La showgirl ha infatti parlato degli alieni confessando di aver visto un UFO nei cieli di Roma. “Stamattina ho visto un UFO erano le 6:30 di mattina guardavo la costellazione di Orione ed è passato in mezzo alla cintura e ha lampeggiato evviva segnaliiiiiiii” ha condiviso su Twitter.

Gli utenti si sono scatenati e hanno condiviso repliche molto sarcastiche in cui prendono in giro Flavia. Lei non ha risposto alle provocazioni e sembra più convinta che mai di ciò che ha visto. Non è la prima volta che esterna questi pensieri: in passato aveva scritto, sempre su Twitter, che “Noi siamo in mano agli alieni senza saperlo, lo sapevate?” e inoltre “Non è che mi rapiranno?”, sempre riferendosi agli alieni.

In attesa di scoprire se la sua sia soltanto una gag o se ci sia una forte convinzione dietro, gli utenti se la ridono e fanno battute.